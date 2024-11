¿Se perfila Gil Alcalá como titular en Liguilla? El enigmático mensaje que dejó

Gil Alcalá ha demostrado a propios y extraños que puede suplir a Julio González en la portería de los Pumas. El guardameta felino ha sumado minutos en cancha ante la lesión del guardameta titular auriazul.

Alcalá dejó un mensaje previo a la liguilla que dejó mucha curiosidad en la afición felina y deja abierta la posibilidad de verlo en el arco auriazul en la fiesta grande del futbol mexicano: “A prepararnos para lo que viene, estamos juntos en esto”, fueron las palabras de Gil en sus redes sociales.

Gustavo Lema ha llenado de elogios a sus jugadores, que han sabido sacar los resultados en los últimos encuentros para clasificarse directamente a los cuartos de final.

“Esas sensaciones y esos números son reales. Las sensaciones siempre fueron buenas y los números a la larga se equilibran; 31 puntos no es poco, hay equipos que han tenido un torneo bárbaro están ahí con 32, 33. Me parece que fue un torneo muy bueno. Desde lo metodológico tenemos una planificación de lo que vamos a hacer. El tema emocional es complicado cuando dejas de competir. Vamos a dar unos días y tendremos tres micro ciclos para llegar a Liguilla bien. Recuperaremos dos elementos importantes como Julio y ‘Licha’. En este caso nos viene bien el parón”, dijo el DT auriazul previo a la seria ante Rayados en Liguilla.

Lema tendrá a todos sus jugadores a disposición

Pumas tendrá de regreso a sus jugadores de la Selección Nacional: Memo Martínez y César Huerta.

“Sí estoy molesto por el resultado, porque creo que mis jugadores no merecían, irse con él dos a cero, eso creo de verdad, son errores puntuales, nos condenaron y en el área rival no fuimos lo contundentes que debimos haber sido. Más allá de eso, yo no puedo señalar a nadie, yo soy el principal responsable y tengo plena fe que podemos remontar el resultado”.

