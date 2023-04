Según Adolfo Ríos ningún portero está al nivel de Ochoa

Guillermo Ochoa ha sido duramente criticado en el tiempo reciente, sin embargo, para el ex portero Adolfo Ríos no hay duda de que ‘Paco Memo’ es la mejor opción para la Selección Mexicana.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el también conocido como el ‘arquero de Cristo’ dejó claro quién es el más indicado para esta importante posición en el campo.

“Si estamos hablando en este momento del mejor portero de nuestro país, es Memo Ochoa, con todo respeto no hay un solo portero en México que le pueda competir, no solo por la trascendencia histórica de los mundiales, sino porque sigue compitiendo en Europa a un extraordinario nivel”, afirmó el ex guardameta.

Adolfo Ríos no ve nada descabellado que el canterano americanista busque disputar su sexta Copa del Mundo, ya que puso el ejemplo de grandes nombres que defendieron a su país a pesar de ser bastante veteranos.

“Los arqueros que compiten por una posibilidad tienen que llevar un proceso, ciertamente la gente podrá manifestarse que siempre son los mismos, pero la portería es muy particular. Hemos visto arqueros en mundiales de más de 40 años”, añadió.

Ríos justificó su elección por Ochoa

Con su gran experiencia como ex futbolista y directivo, todavía considera que están muy ‘verdes’ los elementos que suena para arrebatarle el puesto a Guillermo Ochoa.

“Hay arqueros más jóvenes, pero la experiencia se va dando con los años, deben cumplir con un proceso de experiencia para aspirar y los jóvenes como Acevedo, Malagón y Jurado que están buscando una posibilidad en este momento no están a la altura y tendrán que trabajar para demostrarlo”, apuntó muy convencido.

Sin embargo aclaró que estos nombres seguramente van a tener oportunidades en la Selección Azteca y deberán explotarlas al máximo, además de también reflejarlo en sus clubes.

Finalmente para Ríos fueron injustificados los abucheos para el portero del Salernitana durante el último encuentro en el Estadio Azteca, pero entiende que la afición lo hace en un plano más personal.