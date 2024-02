El árbitro que estaría vetado por “errores” en la final de la Liga BBVA MX

Está por iniciar la jornada cinco del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. La actividad comienza este viernes dos de febrero del 2024 con dos partidos, los cuales son: Querétaro vs Cruz Azul y Puebla vs Mazatlán.

Luego ya de cinco largas jornadas y por quinta jornada consecutiva, la Comisión de Árbitros ha dejado al silbante Adonai Escobedo, quien estuvo de central en la final de vuelta del Apertura 2023, fuera de ser árbitro central.

Adonai Escobedo es el único árbitro que no ha sido designado como juez central en las cinco jornadas del torneo Clausura 2024. Escobedo ha sido limitado a realizar trabajos desde el VAR. En la Jornada 1, 2 y 4 en los partidos de Pumas vs FC Juárez, Atlas vs Xolos y Atlético de San Luis vs Tigres UANL.

¿Adonai Escobedo estaría castigado?

El árbitro Adonai Escobedo no ha vuelto a ser árbitro central desde la final de vuelta entre el América vs Tigres. El partido en el fue muy polémico por la expulsión de Raymundo Fulgencio.

Ante su ausencia, se podría pensar que es un castigo por no tomar decisiones correctas luego que en el Apertura 2023 vio actividad en 15 partidos como árbitro central.

Aunque, en el torneo anterior también estuvo ausente en las primeras jornadas pues debutó hasta la fecha cuatro. En el torneo el arbitro central estuvo en la fecha: 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 y 17. Además de tener minutos en un juego de Play In, pitar la vuelta de Cuartos, la ida de Semifinal y la Final de Vuelta.

