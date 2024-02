Barcelona presiona a la marca que los viste, y tendría dos fabricantes sumamente interesados

El conjunto del Barcelona no solo tiene una crisis deportiva, también es financiera y busca echar mano de una fuente de ingresos para fortalecerse, aunque con ese recurso, se ha generado una nueva polémica.

Nike tiene un contrato con la marca de la ‘palomita’ que inició en 1998 y que se renovó en 2016, con vigencia hasta el 2028. Aunque pareciera que todo marcha bien, hay diferencias y especialmente el equipo espera una mejora en la cantidad que este fabricante estadounidense aporta al equipo o buscaría romper y analizar otras alternativas.

Joan Laporta ventila situación con Nike

En una reciente entrevista, Joan Laporta, el presidente del Barcelona, dijo que no marchan bien las cosas entre ambas partes y hasta reveló que otros fabricantes podría pagarles hasta el doble.

“Tenemos una relación que no es la aconsejable. No nos han repostado material, no se ha cumplido todo lo programado, y el mercado nos paga el doble, con ellos llevamos más de 20 años con ellos y en momentos difíciles no se han presentado”, dijo Laporta, aunque subrayó que han tenido apoyo pero no es el suficiente.

De acuerdo al medio Sport, serían 155 millones de euros por temporada los que recibe actualmente y de ser cierto que podrían recibir el doble, sus ingresos en ese sentido mejorarían.

Barcelona tiene tres opciones pensando en la marca que los viste

El equipo que encabeza Laporta, podría tener cambios en un mediano plazo y el propio presidente se plantea tres escenarios.

1.- Seguir con la marca que los viste y esperar un cambio que les beneficie de ahora al 2028

2.- Meterse en un problema legal con el Barcelona para rescindir el contrato y escuchar las ofertas del mercado, en donde se dicen que hay grandes postores al acecho.

2.1.- La marca alemana del felino, sería la más adelantada y la que estaría ofreciendo hasta el doble, como dice Laporta.

2.2.- El Barcelona podría escuchar también a la marca estadounidense que ya vistió al Liverpool y que en México viste actualmente al Toluca.

3.- Laporta explicó que también podrían intentar crear su propia marca, algo que ya hacen con otro tipo de artículos: “hay la opción de hacerlo nosotros a través de BLM como hacemos con otro tipo de ropa. En términos de rentabilidad, crear la marca propia Barça no está descartada, pero hay opciones más seguras como las que paga el mercado”.

Barcelona y sus diferencias con la marca que los viste

De acuerdo al diario Sport, se queja por malos servicios a los jugadores, en los procesos y hasta diseño.

Pero el fabricante mundialmente conocido también tiene sus quejas, como peticiones fuera de tiempo.