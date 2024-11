La advertencia de Martín Demichelis para los Pumas antes de la vuelta de los Cuartos de Final

Tras la victoria por la mínima diferencia ante los Pumas de la UNAM en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2024, el director técnico de Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, se mostró satisfecho con el resultado obtenido en el Estadio BBVA, pero advirtió que el trabajo aún no ha concluido.

Demichelis lanza advertencia a Pumas para la vuelta de los Cuartos de Final

En conferencia de prensa, el entrenador argentino se refirió al partido de vuelta que se disputará el próximo domingo en Ciudad Universitaria, donde un empate le bastaría a su equipo para avanzar a las semifinales. Sin embargo, Demichelis dejó en claro que su intención es salir a buscar la victoria desde el primer minuto:

“Yo siempre consideré a la hora de vivir esta profesión como jugador y ahora como entrenador, que si sales a empatar tienes muchísimas posibilidades de perder, así que no nos vamos a defender o a dejar que pase el reloj, que pase el tiempo. Vamos a ir a Ciudad de México a intentar ganarlo desde el primer momento, lo que implica que va a ser un partido dificilísimo para los dos, ellos con la obligación de ganarlo y nosotros con la obligación de atacar”.

Demichelis no entra en polémica ante el reglamento de la Liga BBVA MX

Al ser cuestionado sobre el formato de competencia en la Liga MX, donde equipos ubicados en posiciones más bajas en la tabla general han logrado sacar ventaja contra los considerados favoritos, Demichelis prefirió enfocarse en el presente y no entrar en debates sobre si el sistema es justo o injusto:

“No me puedo detener a pensar en el formato, si es justo, si no es justo. Ya estaba, cuando vine empezado el torneo, ya era el formato o es el formato de fútbol mexicano. A mí me gusta mucho el hecho de que cualquiera pueda ganar, acá estamos, lo digo y lo sostengo con muchísima ilusión. Hicimos hoy un gran paso hacia adelante. Ahora hay que sostenerlo o mejorarlo el domingo al mediodía” finalizó el argentino.