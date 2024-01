Afición del América explota por fichaje desconocido

El América Femenil perdió la final del torneo pasado contra Tigres por global de 0-3. Ante el resultado, la afición azulcrema esperaba una oleada de cambios al interior del plantel, mismos que hasta el momento no se han cristalizado. Recientemente, las emplumadas anunciaron el arribo de un refuerzo, pero los seguidores no reaccionaron de la mejor manera, pues al parecer no es lo que esperaban para el cuadro subcampeón del balompié nacional.

La mañana del jueves 4 de enero, América anunció la incorporación de la norteamericana Dayana Martin a través de sus redes sociales, jugadora que con 22 años disputó 18 partidos con la Universidad Central de Florida, iniciando 10 de ellos. Con su arribo y el de Mariana Cadena, son dos las incorporaciones de las de Coapa, contra seis bajas. Ante dicha situación, la fiel azulcrema comienza a perder la paciencia y así lo hace sentir con sus reacciones a las publicaciones oficiales del equipo.

Por si fuera poco, las recientes incorporaciones de Tigres dejan la sensación de que el América podría hacer más si se lo propusiera. Entre los movimientos más destacados de las felinas destacan las incorporaciones de la sudafricana Thembi Kgatlana, que cuenta con pasado en el Atlético de Madrid, y Jenni Hermoso, quien fuera campeona del mundo con España y que recientemente formara parte del Pachuca. La directiva regia quiere levantar el trofeo una vez más.

Reacciones de la afición a contratación del América Femenil

Aunque muchos internautas le desearon buena suerte a Dayana Martin, jugadora estadounidense que viviera durante su infancia en México, a su llegada a las Águilas, hubo quienes no respondieron positivamente a su firma. Algunos hicieron énfasis en los refuerzos que Tigres ha llevado a la frontera norte del país, haciendo notar que es difícil competir sin elementos de calidad en el campo.

Quien es, donde jugó, ya vieron los refuerzos del Tigres y de la Rayadas y con esto van a competir… — Jesus Vilchis (@fotojesusbiblio) January 4, 2024

Otros fueron al grano y sin miramientos se burlaron de la incorporación. En general, la afición respondió bien a los esfuerzos de la directiva y desean que las futbolistas que llegan a reforzar al cuadro puedan desplegar todo su potencial.

