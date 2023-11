DT del Toluca intenta justificar la racha de derrotas

Los Diablos Rojos del Toluca perdieron 3-1 en contra de los Guerreros de Santos Laguna en el TSM, con lo cual se alejaron de los puestos de clasificación del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX y cayeron momentáneamente al Play in del futbol mexicano.

Desde la salida de Nacho Ambriz de la institución Escarlata han tenido sólo un triunfo y dos descalabros, hechos que han provocado que caigan puestos en la tabla general del campeonato azteca y pongan en riesgo su participación en la Liguilla de la Liga BBVA MX.

“Tuvimos poco tiempo para trabajar pero no se quiere cambiar todo, hay cosas que hacen muy bien ellos. Lo que pasa es que yo busco mucha más intensidad en el juego, lo que hicieron al final de este tiempo, lo que hicimos los primeros 25 contra San Luis, eso es lo que busco en un equipo, intenso, y con la calidad de ellos marcarías diferencia, pero ha sido un golpe duro por el partido de Puebla. Creo que el partido con Puebla el equipo no salió con intensidad, no trabajó, jugamos a las 48 horas”, comentó el “Tanque” Morales tras perder en contra de Santos Laguna.

Toluca sueña con clasificar directo a la Liguilla

El “Chorizo Power” aún puede clasificar directo a la Liguilla, sin embargo requiere de ganarle al Mazatlán FC en el próximo Viernes Botanero y que alguno de los clubes que van por delante de ellos no logren sumar, para que de ese modo el Toluca les “robe” su lugar.

Te puede interesar: Manchester City y Barcelona por su boleto a octavos en Champions League

Toluca en el próximo Viernes Botanero

“Todavía depende de nosotros llegar a la Liguilla, entonces vamos a ir a Mazatlán con esa idea, Yo estoy acostumbrado a que cuando las cosas se ponen difíciles, trabajar mucho más fuerte y prepararse. Siempre se han complicado las cosas, pero yo sigo confiando en este grupo de jugadores, sigo confiando en su calidad. Tenemos plantel”, analizó Carlos Maria Morales sobre el compromiso del Toluca en la jornada 17.

Te puede interesar: DT de Santos revela porque Juan Brunetta se perderá el siguiente partido