Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

DT del Toluca intenta justificar la racha de derrotas

Los Diablos Rojos del Toluca perdieron 3-1 en contra de los Guerreros de Santos Laguna en el TSM, con lo cual se alejaron de los puestos de clasificación del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX y cayeron momentáneamente al Play in del futbol mexicano

Tiago Volpi, Toluca
Tiago Volpi, Toluca|Tomas Regueiro/Tomas Regueiro

Escrito por: Azteca Deportes

Los Diablos Rojos del Toluca perdieron 3-1 en contra de los Guerreros de Santos Laguna en el TSM, con lo cual se alejaron de los puestos de clasificación del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX y cayeron momentáneamente al Play in del futbol mexicano.

Desde la salida de Nacho Ambriz de la institución Escarlata han tenido sólo un triunfo y dos descalabros, hechos que han provocado que caigan puestos en la tabla general del campeonato azteca y pongan en riesgo su participación en la Liguilla de la Liga BBVA MX.

“Tuvimos poco tiempo para trabajar pero no se quiere cambiar todo, hay cosas que hacen muy bien ellos. Lo que pasa es que yo busco mucha más intensidad en el juego, lo que hicieron al final de este tiempo, lo que hicimos los primeros 25 contra San Luis, eso es lo que busco en un equipo, intenso, y con la calidad de ellos marcarías diferencia, pero ha sido un golpe duro por el partido de Puebla. Creo que el partido con Puebla el equipo no salió con intensidad, no trabajó, jugamos a las 48 horas”, comentó el “Tanque” Morales tras perder en contra de Santos Laguna.

Toluca sueña con clasificar directo a la Liguilla

El “Chorizo Power” aún puede clasificar directo a la Liguilla, sin embargo requiere de ganarle al Mazatlán FC en el próximo Viernes Botanero y que alguno de los clubes que van por delante de ellos no logren sumar, para que de ese modo el Toluca les “robe” su lugar.

Te puede interesar: Manchester City y Barcelona por su boleto a octavos en Champions League

Toluca en el próximo Viernes Botanero

“Todavía depende de nosotros llegar a la Liguilla, entonces vamos a ir a Mazatlán con esa idea, Yo estoy acostumbrado a que cuando las cosas se ponen difíciles, trabajar mucho más fuerte y prepararse. Siempre se han complicado las cosas, pero yo sigo confiando en este grupo de jugadores, sigo confiando en su calidad. Tenemos plantel”, analizó Carlos Maria Morales sobre el compromiso del Toluca en la jornada 17.

Te puede interesar: DT de Santos revela porque Juan Brunetta se perderá el siguiente partido

Tags relacionados
Toluca FC

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP