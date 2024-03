El entrenador que pide a ‘gritos’ la afición de los Pumas

Los Pumas están fuera del Play-In, luego de la Jornada 12 del Clausura 2024. En la Fecha 12, el conjunto universitario cayó por pizarra de 3-0 ante el Toluca, y así sumar una nueva derrota en calidad de visitantes, uno de los grandes problemas que han tenido este certamen.

Frente a los Diablos, la escuadra de Gustavo Lema se vio en desventaja desde el minuto 14, cuando Alexis Vega abrió el marcador, con un ponte disparo desde afuera del área. El 36' desde los 11 pasos Tiago Volpi consiguió la segunda anotación. Mientras que, Juan Pablo Domínguez sentenció el encuentro al 77'.

Julio González detalla la importancia de ganar de visita ante Toluca

La afición de Pumas pide a Ricardo Ferretti como DT

Tras los malos resultados, los Pumas son decimoprimeros en la Tabla General, lo que los dejaría fuera del Play-In en estos momentos, gracias a 16 unidades, con cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas; 20 goles recibidos, por 19 a favor, en lo que va del torneo.

Por esta razón, la afición explotó en redes sociales, y pidió a un viejo conocido para que tome el lugar de Lema. Se trata de Ricardo Ferretti, DT que ya vivió dos etapas con los universitarios, y que ganó, como entrenador, el Clausura 2009. Por si fuera poco buscan que su auxiliar sea Guillermo Vázquez, otro estratega que sabe lo que es ser campeón con los universitarios en el Clausura 2011.

Urge Ricardo Tuca Ferreti en @PumasMX se los dije Lema iba hacer otro Rafael Puente

- Se acabarían las amarillas de Licha y Nathan cada partido (los multa por cada amonestación)

- Jesus Rivas y Monroy explotarían todo su potencial

- Huerta y Suárez serían los principales asistidores

- Aprovecharía al máximo a Memo y Funes



Tiene que volver.

Esta no sería la primera vez que esa dupla suena para Pumas, previo a llegar a Cruz Azul, ambos técnicos fueron sondeados por los auriazules, aunque al final no se pudo concretar el esperado regreso del bigotón y su fiel escudero.

El calendario de Pumas lo que resta del Clausura 2024

Los universitarios tendrán que apretar para la recta final del torneo, en caso de que esperen llegar al menos al Play-In, y son cinco partidos en los que buscarán dicha clasificación.

Pumas vs Cruz Azul - Jornada 13 - 30 marzo

Mazatlán vs Pumas - Jornada 14 - 5 abril

Pumas vs León - Jornada 15 - 14 abril

Pumas vs América - Jornada 16 - 20 abril

Querétaro vs Pumas - Jornada 17 - 26 abril