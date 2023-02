Afición de Salernitana reclama la ausencia de Ochoa

En el partido que disputó el Salernitana ante el Hellas Verona en el Estadio Marcantonio Bentegodi correspondiente a la jornada 22 de la Serie A, contó con un cambio en el arco por parte del conjunto dirigido por el entrenador Davide Nicola al dejar a Guillermo Ochoa en la banca y poner a Sepe de titular.

El guardameta mexicano sumaba seis titularidades en el arco del Salernitana. Gracias a sus grandes actuaciones la afición lo ha respaldado en cada partido y en esta ocasión que estuvo ausente, se quejaron a través de las redes sociales.

Desde la llegada de Ochoa a la Serie A, había sido el portero titular del equipo. Gracias a su buena actuación durante el mes de enero, el club decidió premiarlo y reconocerlo como el mejor jugador del equipo. En el segundo partido de febrero, han decidido que no tenga minutos.

Luigi Sepe se recuperó de su lesión y en los 15 partidos que disputó en la temporada 2022/23 recibió 24 goles. Mientras que Guillermo Ochoa ha disputado 6 partidos en los que ha recibido 17 anotaciones.

El partido terminó con una nueva derrota para el conjunto del Salernitana. El portero Sepe solo permitió un gol en el arco.

Memes de Guillermo Ochoa tras ser banca con el Salernitana

Con la noticia de que Ochoa no iniciaría el partido como el portero titular, los memes no se hicieron esperar por parte de la afición. Varios fueron en burla y en crítica al portero al decir que al estar en la banca tendría su primer partido sin recibir goles pues no tendría minutos.

¡ENHORABUENA!



Hoy Ochoa deja su porteria en ceros pic.twitter.com/EZPS6hAnwB — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) February 13, 2023

Memo Ochoa OTRA VEZ a la bancapic.twitter.com/7EEhRROImq — Fabián (@Fabiannarvaztr2) February 13, 2023

¡SU PRIMERA PORTERÍA EN CERO! 🧤



Guillermo Ochoa observó desde la banca la derrota de su equipo (1-0), sin embargo hoy no recibió gol, la primera portería en cero de Memo en Italia. Enhorabuena. pic.twitter.com/3752MbzYmZ — Futboleros sin tapujos (@futbolerosof) February 13, 2023

Aunque, muchos aficionados se mostraron su felicidad con la decisión ya que los números de Ochoa no terminan por convencer.

🇮🇹 Luigi Sepe regresa al arco de la Salernitana, luego de su lesión a finales del año pasado.



Entre Liga y Copa jugó 16 partidos, recibió 26 goles y mantuvo el arco en 0 tres veces.



Algo bastante mejor que Memo Ochoa(6 PJ, 17 goles recibidos). pic.twitter.com/obayBVNxbR — Pambol Azteca (@Pambol_Azteca) February 13, 2023

Hoy la MUY MALA defensa del Salernitana, esa por la que cada 8 días golean al pobre de Memo recibió la humillante cantidad en contra de: 1.

Así es, Ochoa sumaba 17 goles en contra en 6 partidos con un promedio de 2.8 goles por juego, o lo que es igual, un gol cada 31.7 minutos. pic.twitter.com/kWqTw3Az2t — EL CHOCOFLAN (@ElChocoflan) February 13, 2023

