Johan Vásquez, afectado por la muerte del Papa Francisco

El mundo del futbol se ha visto sacudido por una noticia inesperada: el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad este lunes 21 de abril de 2025. Ante este acontecimiento, la Serie A de Italia tomó la decisión de suspender los partidos programados para la jornada 33, incluyendo el encuentro entre el Genoa y la Lazio, donde el defensa mexicano Johan Vásquez estaba listo para saltar al campo.

Exclusiva con Jesús Angulo, figura en la defensa de Tigres

Se suspenden partidos de la Jornada 33 de la Serie A

La Lega Nazionale Professionisti Serie A anunció la suspensión de los encuentros como muestra de respeto al pontífice, quien durante su vida mostró gran afición por el futbol y en especial por el club argentino San Lorenzo de Almagro. Esta decisión afectó a cuatro partidos de la jornada: Torino vs. Udinese, Cagliari vs. Fiorentina, Genoa vs. Lazio y Parma vs. Juventus, los cuales han sido reprogramados para el miércoles 23 de abril.

Te puede interesar: Murió el Papa Francisco a los 88 años, ¿a qué equipo de futbol le iba?

Para Johan Vásquez, esta suspensión representa un cambio inesperado en la planificación del equipo. El defensor mexicano, quien ha sido pieza clave en la zaga del Genoa, se encontraba en plena preparación para enfrentar a la Lazio en un duelo crucial para las aspiraciones del club en la Serie A ya que un triunfo los llevaría al décimo puesto del campeonato italiano.

Otros organismos deportivos italianos también suspenden actividades

El Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) también respaldó la suspensión de todas las actividades deportivas en el país, instando a las federaciones a guardar un minuto de silencio en los eventos programados durante la semana. Esta medida refleja la profunda influencia del Papa Francisco en la sociedad italiana y el respeto que el mundo del deporte le ha mostrado en este momento de duelo.

La reprogramación de los partidos podría generar un calendario más ajustado para los equipos involucrados, obligándolos a modificar sus planes de entrenamiento y recuperación. En el caso del Genoa, el cuerpo técnico deberá trabajar en mantener la concentración y el estado físico de sus jugadores para llegar en óptimas condiciones al enfrentamiento contra la Lazio.

Te puede interesar: Las playeras de equipos de la Liga BBVA MX que recibió el Papa Francisco

El fallecimiento del Papa Francisco ha dejado una huella imborrable en el mundo, y el futbol italiano no ha sido la excepción. La Serie A ha demostrado su respeto por el pontífice al suspender los encuentros, mientras que jugadores como Johan Vásquez deberán adaptarse a los cambios en el calendario y seguir enfocados en sus objetivos deportivos.