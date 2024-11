¡Hasta el cielo! Aficionado de Cruz Azul es nominado a los premios The Best

La FIFA ha revelado a los nominados a los premios The Best. Siendo las principales categorías las de el mejor jugador en la rama varonil y femenil, los premios de la Federación Internacional de Futbol Asociación también reconocen otros aspectos como el mejor gol (Premio Puskás), mejor guardameta, mejor entrenador y mejor aficionado.

José Armando es nominado a los premios The Best

Entre los seguidores nominados al premio The Best de este año, figura José Armando, pequeño aficionado de Cruz Azul que murió este año a causa de leucemia.

“José Armando, un joven seguidor de Cruz Azul enfermo de leucemia, se convirtió en un símbolo de esperanza no solo de la afición del equipo, sino de todas las personas que sufren enfermedades terminales.

“El chico falleció de forma trágica a los catorce años, antes de poder cumplir su sueño de conocer a los jugadores del equipo de sus amores. No obstante, su historia dejó una profunda huella en el club y en el futbol mexicano”, se lee en la descripción del sitio de la FIFA.

Junto a ‘Negui’, como era apodado el pequeño, también aparece Craig Ferguson, seguidor que caminó 1,609 kilómetros desde Glasgow hasta Munich para presenciar el inicio de la Eurocopa 2024.

El otro candidato al premio The Best al mejor aficionado es Guilherme Gandra Moura, quien padece epidermólisis ampollar, una extraña enfermedad genética. Su historia se dio a conocer tras un video del pequeño reuniéndose con su madre tras despertar del coma. Es fiel seguidor del Vasco da Gama.

