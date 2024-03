Aficionados del América exigen renovación de este jugador

Luego de la renovación de Luis Ángel Malagón como portero del Club América, los aficionados comienzan a exigir la extensión de contrato de otro de sus jugadores.

El jugador que quieren renovar los aficionados

Mediante las redes sociales del conjunto de Coapa, se dio a conocer que el guardameta de 27 años de edad va a continuar vinculado con el equipo dirigido por André Jardine hasta 2027, por lo que en las respuestas a las publicaciones, los seguidores del cuadro azulcrema piden a la directiva ampliar el contrato de Henry Martín, quien desde su llegada al Club América, ha logrado marcar 96 goles en 242 partidos jugados.

Recientemente, mientras el delantero se encuentra concentrado con la Selección Mexicana tras el llamado de Jaime Lozano, Henry Martín aseguró que su renovación no es un tema que le preocupe, pues asegura que ha hecho bien las cosas para poder seguir vistiendo los colores de las Águilas.

“Afortunadamente he trabajado mucho ara distraerme. Para enfocarme en una cosa y ahora mi prioridad es estar en Selección. Mi prioridad cuando regrese a América va a ser estar en América y lo demás pasa a ser tema secundario. Estoy muy tranquilo”, dijo Henry Martín en entrevista exclusiva para TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: Jaime Lozano busca revancha de México ante Estados Unidos

“Sé que las cosas las estoy haciendo bien. Si las cosas no las hiciera bien me preocuparía, pero dentro de la cancha estoy respondiendo, estoy ayudando al equipo. Me dedico a hacer mi trabajo y lo demás no queda en mí", agregó.

Y es que no es ningún secreto que el atacante ha sido buscado por otros equipos en la Liga BBVA MX y uno de esos clubes, ha sido Chivas, cuadro que ya ha buscado los servicios del delantero en dos ocasiones.

Resumen: Panamá 0-3 México | Semifinal de la CONCACAF Nations League

Te puede interesar: Posible alineación de México vs Estados Unidos | Concacaf Nations League