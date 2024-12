Aficionados de Chivas explotan contra Chicharito en plena Navidad

Este pasado miércoles 25 de diciembre del 2024, en plena celebración de Navidad, un sector de aficionados de Chivas explotaron contra Javier ‘Chicharito’ Hernández a través de las redes sociales.

El delantero del rebaño subió una serie de fotos a su Instagram y les deseó feliz navidad a sus seguidores, lo que provocó que hubiera diferentes tipos de comentarios pero destacaron varios de aficionados de Chivas reprochándole al atacante.

Óscar García es el nuevo DT de las Chivas para el Clausura 2025 | Los Protagonistas



Te puede interesar: ¿Se queda en Chivas? David Medrano revela la problemática de Cruz Azul para concretar el fichaje de Jesús Orozco

Piden la salida de Chicharito de Chivas



Un sector de aficionados de Chivas decidió pedirle a ‘Chicharito’ que se vaya del equipo, que deje al rebaño, que no haga muchas cosas para que no se lesione, entre otros varios comentarios referentes a algo similar. “No te vayas a lesionar mi Javi, siéntate cómodamente” “No te agites mucho si no te vas a lesionar aunque si estaria bien para que no te metan a jugar”, “Mi deseo de Navidad es que te vayas de Chivas”, etcétera.



No es la primera vez que los aficionados muestran su descontento con el delantero ya que desde su regreso a Chivas, consideran que le ha faltado demostrar su nivel en el terreno de juego.

Debido a diferentes lesiones que ha pasado el atacante, Javier ha podido disputar un total de 17 juegos desde su regreso al futbol mexicano, 12 en torneo regular y cinco en Liguilla. Hasta el momento, solo ha logrado anotar un gol.

Te puede interesar: ‘Chicharito’ Hernández se incorpora a la pretemporada de las Chivas