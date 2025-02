¡Deja de llorar! Aficionados del Manchester City preparan pancarta a Vinícius

En un gesto que promete encender aún más la rivalidad entre Manchester City y Real Madrid, los aficionados del City han anunciado que desplegarán una pancarta en apoyo a Rodri Hernández durante el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Este martes 11 de febrero, el Etihad Stadium será el escenario de este enfrentamiento, y los seguidores del City están listos para mostrar su orgullo por el reciente triunfo de Rodri en el Balón de Oro 2024.

La pancarta tendrá el mensaje de ‘Deja de llorar’

La pancarta, que será desplegada cinco minutos antes del inicio del partido y permanecerá visible hasta que termine el himno de la Champions League, muestra a Rodri besando el Balón de Oro con la frase “Stop Crying Your Heart Out” (Deja de llorar), en referencia a la famosa canción de Oasis. Este mensaje es una clara respuesta a la reacción del Real Madrid y sus aficionados tras la victoria de Rodri sobre Vinícius Júnior en la votación del Balón de Oro.

El grupo de aficionados “We Are 1984", el más grande entre los seguidores del Manchester City, ha sido el encargado de organizar esta iniciativa. En un comunicado, el grupo expresó su deseo de que la pancarta sea vista por todo el mundo, destacando el orgullo que sienten por el logro de Rodri. La decisión del Real Madrid de no asistir a la gala del Balón de Oro en París, tras enterarse de que Vinícius no sería el ganador, ha sido motivo de controversia y ha añadido un nuevo capítulo a la intensa rivalidad entre ambos clubes.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió la postura del club español, argumentando que creían firmemente que Vinícius merecía ganar el Balón de Oro. Sin embargo, también reconoció el talento y la calidad de Rodri, quien ha sido una pieza clave en el éxito reciente del Manchester City.

Manchester City vs Real Madrid, el duelo más atractivo de esta ronda

Este enfrentamiento en la Champions League promete ser uno de los más emocionantes de esta ronda, con ambos equipos buscando avanzar a la siguiente fase. La pancarta en apoyo a Rodri no solo es un homenaje a su logro individual, sino también un recordatorio de la pasión y el compromiso de los aficionados del Manchester City.

Con el Etihad Stadium como telón de fondo, los seguidores del City están listos para animar a su equipo y celebrar el éxito de Rodri en el Balón de Oro. Este partido será una oportunidad para que ambos equipos demuestren su calidad y determinación en la búsqueda de la gloria europea.