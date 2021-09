Aficionados le ofrecen comida a Angulo tras problemas de dinero

Al parecer el empate en el Clásico Nacional dejó satisfecha a la afición de las Chivas, pues ahora que uno de sus jugadores se manifestó con problemas, no tardaron en reaccionar y darle su apoyo incondicional al Canelo Angulo

El jugador de las Chivas presentó algunos disgustos con los bancos en donde tiene su dinero y no tardó en mostrar sus molestias en redes sociales: “Al parecer voy a estar sin comer más de un mes hasta que me puedan entregar mi INE, que (los bancos) tienen un sistema asqueroso y no te ayudan en nada”.

“Además de tener un personal soberbio y sin ganas de trabajar”, escribió en su cuenta de twitter.

A lo que los seguidores del futbolista no tardaron en responderle con diversos mensajes de apoyo, inclusive ofreciéndole comida: “Yo te invito unos taquitos”, “Ya te llevo tu tupperware a Valle Verde mi canelito angulo!! Aunque frijoles con huevito pero no te quedas sin comer”, agregó la afición rojiblanca.

EN VIVO: Chivas vs Atlas | Clásico Tapatío

Este fin de semana se jugará el Clásico Tapatío. Las Chivas reciben en el Estadio Akron al Atlas en una nueva edición del partido más esperado en el estado de Jalisco. Recuerda que este partido lo podrás seguir por las pantallas de Azteca Deportes: azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

Tras el empate en el Clásico Nacional, los rojiblancos llegan con un envión anímico, y esperan poder seguir sumando puntos, con su por ahora, director técnico interino, Michel Leaño, quien se mostró contento después de la igualada ante el América.

Por su parte, los Zorros han sido una grata sorpresa en el actual certamen y con un proceso muy discreto marchan en el cuarto sitio de la Tabla General con 19 unidades, siendo la mejor defensa con apenas cinco tantos recibidos.