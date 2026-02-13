¡No te lo pierdas! All-Star Game NBA 2026 estrena formato en Los Ángeles

El All-Star Game NBA 2026 llega con una promesa clara: espectáculo total durante tres días en Los Ángeles. Desde el viernes hasta el domingo 15 de febrero, la liga convertirá el área angelina en el epicentro del basquetbol mundial con el Juego de las Estrellas, concursos, celebridades y un formato inédito que ya genera debate entre aficionados latinos en Estados Unidos.

La sede principal será el moderno Intuit Dome, casa de los Clippers, mientras que el arranque tendrá lugar en el Kia Forum de Inglewood. Para quienes siguen la NBA desde ciudades como Chicago, Houston, Nueva York o Los Ángeles, aquí está la agenda completa del All-Star Game NBA 2026 con fechas y horarios en Estados Unidos.

¿Qué días y a qué hora es el All-Star Game NBA 2026?

Viernes: Juego de Celebridades

El espectáculo comienza con figuras del entretenimiento, exjugadores y atletas invitados.

7:00 PM ET (Este)

6:00 PM CT (Centro)

4:00 PM PT (Pacífico)

Más tarde, las estrellas emergentes de la NBA y la G-League saltarán al Intuit Dome con un formato dinámico: cuatro equipos, semifinales a 40 puntos y final a 25.

9:00 PM ET

8:00 PM CT

6:00 PM PT

Sábado: Concursos del All-Star 2026

El segundo día es sinónimo de adrenalina pura. Arranca con el tradicional concurso de triples, seguido del Shooting Stars y cerrando con el icónico concurso de volcadas, que tendrá nuevo campeón tras la ausencia de Mac McClung.

Inicio estimado:

5:00 PM ET

4:00 PM CT

2:00 PM PT

The semifinal matchups for the 2026 @CastrolUSA Rising Stars!



🌟 TEAM MELO vs. TEAM AUSTIN

🌟 TEAM T-MAC vs. TEAM VINCE



Action tips off TONIGHT at 9:00pm/et on Peacock. pic.twitter.com/dJwwb96f35 — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 13, 2026

Nuevo formato del Juego de las Estrellas NBA 2026: así será el domingo

El domingo 15 de febrero llega el plato fuerte: el All-Star Game NBA 2026 con un formato revolucionario. Habrá tres equipos: dos integrados por jugadores estadounidenses y uno compuesto exclusivamente por estrellas internacionales. Se enfrentarán en partidos de 12 minutos; los dos mejores avanzarán a una final de 12 minutos adicionales.

Horario del Juego de las Estrellas:

5:00 PM ET

4:00 PM CT

2:00 PM PT

La sede será el Intuit Dome en Los Ángeles, California.

Con figuras globales, talento joven y una estructura innovadora, el All-Star Game NBA 2026 no es solo una exhibición: es una vitrina del presente y futuro del basquetbol. Y para la comunidad latina en Estados Unidos, una cita imperdible frente al televisor.