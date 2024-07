La agenda del Día 1 de actividades en París 2024

Se terminó la espera, tras Tokyo 2020, que tuvo que retrasarse un año, por la pandemia del COVID-19, París 2024 inicia la actividad, donde dos deportes tomarán partido y arracarán el camino de una nueva Justa Veraniega.

El futbol y el Rubgy 7, serán los protagonistas del primer día de actividades en la capital de Francia, en punto de las 7:00 AM (tiempo del centro de México), cuando se midan Argentina vs Marruecos y España ante Uzbekistán; por su parte, el Rubgy dará inicio a las 7:30 AM (tiempo del centro de México), con Australia frente a Samoa.

Esta es la Agenda del Día 1 en París 2024 | Miércoles 24 julio

En total serán 20 partidos entre Futbol y Rugby 7 los que disputen este 24 de julio de 2024, en la capital de Francia, cabe destacar que todos los encuentros, en ambas categorías, son de la rama varonil.

Futbol

Argentina vs Marruecos | 7:00 AM

Uzbekistán vs España | 7:00 AM

Guinea vs Nueva Zelanda | 9:00 AM



Egipto vs Rep. Dominicana | 9:00 AM

Iraq vs Ucrania | 11:00 AM

Japón vs Paraguay | 11:00 AM

Francis vs Estados Unidos | 1:00 PM

Malí vs Israel | 1:00 PM

Rugby 7

Australia vs Samoa | 7:30 AM

Argentina vs Kenya | 8:00 AM

Francia vs Estados Unidos | 8:30 AM

Fiji vs Uruguay | 9:00 AM

Irlanda vs Sudáfrica | 9:30 AM

Nueva Zelanda vs Japón | 10:00 AM

Australia vs Kenya | 11:00 AM

Argentina vs Samoa | 11:30 AM

Francia vs Uruguay | 12:00 PM

Fiji vs Estados Unidos | 12:30 PM

Irlanda vs Japón | 1:00 PM

Nueva Zelanda vs Sudáfrica | 1:30 PM

¿Cuándo es la Ceremonia de Inauguración de París 2024?

Estos encuentros arrancarán previo a que se realice la Ceremonia de Inaguración de París 2024, misma que llevará a cabo el próximo viernes 26 de julio, en punto de las 12:00 PM (tiempo del centro de México).