Ana Gabriela Guevara lanza reto rumbo a París 2024

Antes de partir a la capital francesa la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, mandó un mensaje de aliento a los 109 atletas que conforman la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 para alcanzar el récord histórico de medallas impuesto en la edición de México 68.

“Es un momento histórico para el deporte de nuestro país, un momento crucial para que los deportistas hagan historia en el deporte mexicano, les expreso mi más sentido orgullo de satisfacción de trabajo realizado hasta el día de hoy con los atletas, mi admiración por su dedicación, esfuerzo y perseverancia. Ustedes me conocen, no soy una persona mediocre en el tema de la apuesta por los resultados, como atleta siempre fui más propositiva y he promovido con todos los deportistas que lleguen con ese anhelo, así que por eso es que apostamos y está el reto que deben ser esas nueve medallas del histórico mexicano en México 68”, señaló la medallista olímpica en Atenas 2004.

El sueño de todo un país

La directora aprovechó para recordarle a los atletas que representarán a los 120 millones de mexicanos en la capital francesa, todos unidos en busca de hacer historia en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

“Quiero recordarles que no solamente llevan consigo sus sueños, sino también la de millones de mexicanos que los acompañarán en cada segundo, en cada minuto, en cada día, en cada pelea, en cada combate, cada escenario que tocarán los deportistas mexicanos, que creen en cada uno de ustedes y se inspiran en un ejemplo que estoy segura se cristalizará en este gran evento con una generación que escribirá con letras doradas una página de la historia del deporte mexicano”, añadió Ana Gabriela.

Un gran ciclo olímpico a pesar de la adversidad

Después de un ciclo olímpico acortado por la pandemia, con complicaciones en el calendario y con falta de recursos para algunas disciplinas, Ana Gabriela, reconoció el gran trabajo por parte de la delegación mexicana que hizo justo en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, con vista a lograr lo mismo en unos Juegos Olímpicos.

“Quiero aplaudir y reconocer ese momento de resiliencia que vivieron los deportistas, de poder hacer en estos tres años algo tan emblemático para el deporte de nuestro país, un 2023 que parecía peligroso por los dos eventos fundamentales, de tener centroamericanos y panamericanos, sin embargo, lo volvieron un momento de gloria para el deporte mexicano, un 2023 que abrió la puerta a consagrarse como los mejores y tener la mano en alto para decir somos parte de la mejor delegación mexicana, sino también para obtener los boletos rumbo a París, que promete ser uno de los mejores momentos del deporte mexicano en unos Juegos Olímpicos y deslumbrar lo que puede significar el futuro de México en materia deportiva”, añadió la titular de la CONADE.

