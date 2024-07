La agenda del Día 4 de actividades en París 2024

Con lo Juegos de Verano ya inagurados, tras una presentación dificil de superar, de manera oficial empezarán las pruebas en la capital de Francia, donde también ya habrá actividad de la Delegación Mexicana, quien contará con 109 atletas que buscarán hacer historia durante estos días.

El día iniciará con el Tiro Deportivo, rifle de aire de 10 metros en punto a la 1:00 AM (tiempo del centro de México), y concluirá con el Surf alrededor de las 3:48 PM (TCM); donde habrá pruebas como el boxeo, el voleibol de playa natación, entre otras; además de que caerán las primeras medallas de esta nueva edición.

El calendario de los mexicanos de este sábado 26 de julio | París 2024

Por su parte, los aztecas entrarán en actividad a la 1:00 AM con el Tiro Deportivo y culminarán a las 2:00 PM con el Surf:

Tiro Deportivos (rifle de aire 10m mixto) | Goretti Zumaya y Edson Ramírez | 1:00 AM

Remo | Kenia Lechuga | 2:12 AM

Esgrima | Gibrán Zea | 2:25 AM

Natación (100 metros pecho) | Miguel de Lara | 3:00 AM

Tiro Deportivo (Pistola de aire 10m) | Alejandra Zavala | 4:30 AM

Canotaje Slalom | Sofía Reinoso | 8:00 AM

Tenis de Mesa | Marcos Madrid | 1:30 PM

Surf | Alan Cleland | 2:00 PM

¿Cuántas medallas se entregarán este sábado 27 de julio en París 2024?

En total este sábado 27 de julio se entregarán 16 medallas en París 2024:

Tiro Deportivo, rifle 10 metros mixto | 2:30 AM

Trampolín 3 metros sincronizados femenil | 3:00 AM

Ciclismo de Ruta contra reloj femenil | 6:30 AM

Ciclismo de Ruta contra reloj varonil | 8:32 AM

Judo | 8:00 AM

Skateboarding | 9:00 AM

Rugby 7 tercer lugar varonil| 11:00 AM

Rugby 7 primer lugar varonil | 11:45 AM

Esgrima individual femenil | 12:40 PM

Natación 400 m estilo libre varonil | 12:42 PM

Natación 400 m estilo libre femenil | 12:52 PM

Esgrima individual varonil | 1:05 PM

Esgrima Femenil | 1:30 PM

Natación revelo 4x100m estilo libre femenil | 1:34 PM

Natación relevo 4x100 estilo libre varonil | 1:44 PM

Esgrima individual varonil | 1:55 PM