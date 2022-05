Agenda del domingo 1ro de mayo en el Mexico Open at Vidanta

El Mexico Open at Vidanta llega a su fin este domingo 1ro de mayo. Todo apunta a que será una batalla de emociones garantizadas para conocer al campeón. A continuación te dejamos la agenda del día y los datos previos a este último día de competencia.

Agenda domingo 1ro de mayo Mexico Open at Vidanta

Competencia 7:35

Apertura puertas 8:00 hrs.

Taquilla 8:00 a 17:00 hrs.

Apertura hospitalities 9:00 hrs.

Premiación 5:30 hrs.

Fan shop 9:00 a 19:30 hrs.

Open Bar 12:00 hrs.



Fan zones palmera y parotas

Cierre de puertas 6:30 pm

Cierre hospitalities 18:30 hrs.

¿Qué enseñanzas le ha dejado el golf a Abraham Ancer?

Previa cuarta ronda Mexico Open at Vidanta

Después de tres días de competencia, aún no hay nada completamente definido en el Mexico Open at Vidanta, el español y número dos del Ranking Mundial, Jon Rahm, aparece en lo más alto del tablero con 15 golpes bajo par, sin embargo todavía no ha podido sacar gran distancia sobre sus más cercanos perseguidores, es decir, los estadounidenses Kurt Kitayama y Cameron Champ, quienes suman 13 impactos abajo del par.

Por otra parte, los mexicanos Álvaro Ortiz, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, marchan en la posición 30, 35 y 48 con -6, -5 y -3, respectivamente.

Horarios de salida cuarta ronda Mexico Open at Vidanta

Jon Rahm 12:00 PM

Kurt Kitayama 12:00 PM

Cameron Champ 12:00 PM

Álvaro Ortiz 10:05 AM

Carlos Ortiz 9:21 AM

Tablero después de la tercera ronda en el Mexico Open at Vidanta

1.- Jon Rahm ESP -15

T2.- Cameron Champ EUA -13

T2.- Kurt Kitayama EUA -13

T4.- Nate Lashley EUA -12

T4.- Patrick Rodgers EUA -12

T4.- Davis Riley EUA -12

7.- Alex Smalley EUA -11

T8.- Satoshi Kodaira JPN -10

T8.- Hank Lebioda EUA -10

T8.- Aaron Rai ENG -10

T8.- Andrew Novak EUA -10

T8.- Patrick Reed EUA -10

T30.- Álvaro Ortiz MEX -6

T35.- Abraham Ancer MEX -5

T58.- Carlos Ortiz MEX -3

No olvides que toda la actividad de la cuarta ronda en el Mexico Open at Vidanta la podrás ver este domingo 1ro de mayo en A mas, canal 7.2 de televisión abierta, así como en aztecadeportes.com y nuestra app.