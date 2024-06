AGENDA EURO 2024: Fecha y horarios de la segunda jornada de la fase de grupos

Alemania busca mantener su favoritismo en casa, enfrentando a la histórica Hungría, mientras que Croacia pretende sacudirse el trago amargo de la goleada que sufrió en su primer compromiso, antes de que Suiza se mida ante Escocia.

Estos son los tres partidos que dan el pistoletazo de salida de la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa de la UEFA 2024, en casa del equipo teutón.

Tras arrollar a Escocia, todo indicaría que los alemanes son ampliamente favoritos ante ‘Los Espías’ húngaros. Sin embargo, una cosa es ser favoritos y otra es tener un partido sencillo, y no lo será, pues en cada una de sus líneas, los visitantes cuentan con varios jugadores de renombre en la Bundesliga.

Por tanto, Alemania no debe descuidarse ante un equipo que, de antemano, conoce de pies a cabeza lo que el seleccionador local, Julian Nagelsmann, tiene entre manos.

Con estos ingredientes da inicio la segunda fecha de esta primera fase, llena de choques de primer nivel.

Horarios en México de los partidos de la fecha 2 de la fase de grupos de la Euro 2024.

Miércoles 19 de junio



Croacia vs. Albania: 07:00 horas | Jornada 2

Alemania vs. Hungría: 10:00 horas | Jornada 2

Escocia vs. Suiza: 13:00 horas | Jornada 2

Jueves 20 de junio

Eslovenia vs. Serbia: 07:00 horas | Jornada 2

Dinamarca vs. Inglaterra: 10:00 horas | Jornada 2

España vs. Italia: 13:00 horas | Jornada 2

Viernes 21 de junio

Eslovaquia vs. Ucrania: 07:00 horas | Jornada 2

Polonia vs. Austria: 10:00 horas | Jornada 2

Países Bajos vs. Francia: 13:00 horas | Jornada 2

Sábado 22 de junio

Georgia vs. Chequia: 07:00 horas | Jornada 2

Turquía vs. Portugal: 10:00 horas | Jornada 2

Bélgica vs. Rumania: 13:00 horas | Jornada 2