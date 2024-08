La agenda de la actividad de HOY jueves 1 de agosto en París 2024

La actividad de este jueves 1 de agosto arrancó muy temprano en París 2024, pues hay prueba de Marcha 20km, donde tres mexicanos buscarán la gloria olímpica: Ricardo Ortiz, José Luis Doctor y Noel Chama. Además de que este miércoles varios mexicanos entrarán en acción en sus diferentes categorías.

Además serán 16 pruebas las que entreguen medalla este día. La primera con la antes mencionada del atletismo, además de competencias como la natación, vela, tiro y remo, también conocerán a sus ganadores en la Justa Veraniega, que no deja de regalar emociones a lo largo de los días. Pero sobre todo las miradas se las llevará la Gimansia con el All Around, donde Simone Biles estará como la protagonista.

El museo más visitado del mundo | De Toluca a París con Christian Martinoli

Te puede interesar: El historial de los judocas mexicanos en los Juegos Olímpicos

Las medallas que se entregarán hoy jueves 1 de agosto en París 2024

Marcha 20km varonil | 11:30 PM

Tiro Rifle 50m tres posiciones | 1:30 AM

Marcha 20km femenil | 1:50 AM



Remo doble scull femenil | 2:30 AM

Remo doble scull varonil | 2:42 AM

Remo cuatro sin timonel femenil | 2:54 AM

Remo cuatro sin timonel varonil | 3:06 AM

Vela Skiff masculino | 6:43 AM

Vela Skiff femenil | 7:34 AM

Jugo | 8:00 AM

Piragüismo eslalon | 9:30 AM

Gimansia Artística All Around femenil | 10:15 AM

Esgrima | 11:10 AM

Natación 200m mariposa femenil | 12:30 PM

Natación 200m dorso femenil | 1:11 PM

Natación revelo 4x200 estilo libre femenil | 2:03 AM

Te puede interesar: Los mexicanos Noel Chama, José Luis Doctor y Ricardo Ortiz debutarán en París 2024

Los mexicanos que tienen actividad HOY jueves 1 de agosto en París 2024

Noel Chama, José Luis Doctor y Ricardo Ortiz, Atletismo, marcha 20 km varonil. 23:30 hrs (TCM del miércoles 31 de julio).

Abraham Ancer y Carlos Ortiz, Golf primera ronda varonil 01:00 hrs (TCM). Ancer sale a las 02:44 hrs y Ortiz a las 04:17 hrs.

Alegna González, Ilse Guerrero y Alejandra Ortega, Atletismo marcha 20 km femenil. 01:20 hrs (TCM).

Matías Grande, Tiro con Arco individual varonil 32vos de final vs Otgonbold Bataarkhuyag (MGL). 01:30 hrs (TCM).

Gabriel Castaño, Natación, 50m libre preliminar. 03:18 hrs (TCM).

Alejandra Valencia, Tiro con Arco individual femenil 32vos de final vs Jennifer Mucino (USA). 03:27 hrs (TCM)

Carlos Hank, Federico Fernández y Eugenio Garza, Ecuestre salto por equipos, clasificación. 03:24 hrs (TCM)

Mariana Aguilar, Vela clase IQFOIL femenil regatas 12-20. 04:23 hrs (TCM)

Elena Oetling, Vela ILCA 6 regatas 1 y 2. 07:35 hrs (TCM)

Carlos Rojas, Tiro con Arco individual varonil 32vos de final vs Berkim Tumer (TUR). 07:43 hrs (TCM del miércoles 31 de julio).

Fátima Herrera, Box, 50 kg femenil 8vos de final vs Buse Naz Cakiroglu. 07:45 hrs (TCM)

Ana Paula Vázquez, Tiro con Arco individual femenino 32vos de final vs Charline Schwarz (GBR). 09:27 hrs (TCM)