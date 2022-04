Agenda del jueves 28 de abril en el Mexico Open at Vidanta

Todo está listo para que este jueves 28 de abril arranque oficialmente el Mexico Open at Vidanta, torneo presentado por Grupo Salinas que forma parte del PGA Tour. A continuación te dejamos todo lo que tienes que saber sobre el primer día de competencia.

‘Si no soy yo,que sea un mexicano quien levante la copa’ Abraham Ancer

Formato de competencia Mexico Open at Vidanta

El mejor evento deportívo y social de latinoamérica se disputará con un formato típico de un torneo de golf, es decir, serán cuatro rondas desde el jueves hasta el domingo y al final, el jugador que termine con la mayor cantidad de golpes bajo par será el ganador.

Previa primera ronda Mexico Open at Vidanta

Para este torneo, a disputarse en el campo de golf de Vidanta, Vallarta, se tendrá una cifra récord de golfistas mexicanos en un certamen del PGA Tour. En total, serán 10 los representantes nacionales: José Cristobal Islas, Antonio Safa, Roberto Díaz, Álvaro Ortiz, Armando Favela, Manuel Inman, Santiago de la Fuente, Isidro Benítez y por supuesto, Carlos Ortiz y Abraham Ancer, miembros del circuito.

Entre las figuras extranjeras a seguir están el español y número dos en el Ranking Mundial, Jon Rahm, los estadounidenses Patrick Reed, Tony Finau y Kevin Na, sin dejar de mencionar a la legión latinoamericana conformada por los argentinos Emiliano Grillo y Fabián Gómez y los colombianos Sebastián Muñoz y Camilo Villegas.

Horarios de salida primera ronda Mexico Open at Vidanta

Jon Rahm 8:18

Camilo Villegas 8:51

Armando Favela 9:35



Santiago de la Fuente 9:46

Abraham Ancer 1:18

Tony Finau 1:18

Kevin Na 1:18

Carlos Ortiz 1:29

Emiliano Grillo 1:51

Álvaro Ortiz 2:24

Isidro Benítez 2:35



Roberto Díaz 2:35

Manuel Inman 2:13

José Antonio Safa 2:46

José Cristobal Islas 2:46

Calendario de actividades Mexico Open at Vidanta

Finalmente, si piensas acudir al campo de golf de Vidanta, Vallarta, aquí te compartimos los horarios que debes tener presentes para vivir una experiencia única.

Competencia 7:45 AM

Apertura de puertas:8:00 AM

Apertura de hospitalities 9:00 AM

Cierre de puertas 6:30 PM

