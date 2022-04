Jon Rahm: “He podido jugar muy bien en México”

El Mexico Open At Vidanta contará con el actual número 2 del mundo del PGA TOUR, Jon Rahm. El jugador español ya estuvo en México, cuando jugó como amateur por el año 2015, un lugar que le trae grandes recuerdos.

“En Mayakoba tenían un vínculo con el jugador español y siempre que he venido me la he pasado muy bien y han habido muchos años en los que he jugado muy bien y he terminado muy fuerte y este año también y este año espero tener una opción”, dijo Rahm.

10 preguntas con Jon Rahm | Mexico Open at Vidanta

Además, para el jugador europeo existe una gran relación con los representantes aztecas.

“En los últimos años han aparecido grandes jugadores y mejores personas y seguro están muy contentos de estar acá y esperemos que podamos luchar por la victoria todos el domingo”, expresó el golfista español.

Jon y sus ganas de volver a México

Rahm se refirió al momento en que decidió agregar en su calendario al Mexico Open At Vidanta.

“Al principio la gente me decía de venir a jugar y preguntándole a Carlos Ortiz y a jugadores que han estado aquí, la fecha era buena h yo quería tomarme descansos, dos semanas libres después del Masters, así que justo ocurrió que era una semana perfecta” comentó Jon.

Finalmente, el número 2 del ranking habló sobre haberse convertido en el primer español en ganar un US Open y el secreto de su consistencia.

“Es algo muy especial, claro que quería ganar los otros tres pero al final hay un gran vínculo del español con el Master, pero para mí el Open británico es único y el mejor torneo que uno puede ganar. La consistencia para mí siempre ha sido importante, no quiero ser un jugador que juegue una semana bien y otra no, así tendré más opciones de ganar en el golf y tendré un gran nivel en los diferentes torneos” sentenció Jon Rahm.

El golfista de 27 años de edad se convirtió en profesional en el año 2016 y también tiene en su palmarés el Memorial Tournament del 2020. Con 6 victorias del PGA TOUR es uno de los invitados de lujo en el Mexico Open At Vidanta.