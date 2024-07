La agenda de la actividad de HOY martes 30 de julio en París 2024

Arranca un nuevo día en París 2024. La capital francesa ha dejado gratas sorpresas durante la Justa de este Verano, pero este martes 30 de julio, los ojos estarán en la gimnasia artística, donde el equipo femenil de los Estados Unidos, comandado por Simone Biles buscarán el primer lugar.

Además de dicha presea, este día se hará entrega de 16 nuevas medallas, aunque en esta ocasión no hay alerta de mexicana, pues, en la única competencia donde se podía dar una era en el Triatlón, pero debido a las condiciones del Río Sena, la prueba fue pospuesta para el miércoles.

Las medallas que se entregarán este martes 30 de julio en París 2024

Tiro deportivo | 10 metros pistola equipos mixtos | 1:30 AM

Tenis de mesa | Dobles mixtos (bronce) | 5:30 AM

Tenis de mesa | dobles mixtos (oro) | 6:30 AM

Tiro | Fosa masculino | 7:30 AM

Jugo | 8:00 AM

Gimansia Artística | Equipos Femenil | 10:15 AM

Rugby 7 | Femenil (bronce) | 11:00 AM

Esgrima | Espada equipos femenil | 11:30 AM

Rugby 7 | Femenil (oro) | 11:45 AM

Natación | 100 m dorso femenil | 12:56 PM

Natación | 800 m estilo libre masculino | 1:02 PM

Natación | Relevo 4x200 m estilo libre masculino | 2:01 PM



Surf | masculino (bronce) | 6:12 PM

Surf | femenil (bronce) | 6:53 PM

Surf | masculino (oro) | 7:34 PM

Surf | femenil (oro) | 8:15 PM

La agenda de los mexicanos este martes 30 de julio en París 2024

Kenia Lechuca | Remo | 1:30 AM

Prisca Awiti | Jugo | 2:00 AM

Jorge Iga | Natación 100 m libres | 3:15 AM

Mariana Aguilar | Vela | 4:03 AM

Miguel de Lara | Natación 200 m pecho | 4:51 AM

Ramón Garrido | Badmintón | 7:40 AM