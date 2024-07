La agenda de HOY miércoles 31 de julio en París 2024

¿Llegará la tercera medalla para México en París 2024? Este miércoles 31 de julio hay alerta de presea para la delagación azteca, cuando en la plataforma de 10 metros clavados sincronizados femenil, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez busquen en equipo por segunda vez en su carrera estar en el podio de unos Juegos de Verano.

Antes de dicho evento, la actividad arranca a la media noche de nuestro país, cuando el Triatlón, que tendrá actividad de mexicanas inicio con el día en la capital de Francia. En total este día entregará 17 medallas, hasta las 2:39 PM (tiempo del centro de México), cuando se compita en la natación, en los 100 metros estilo libre.

Hasta las entrañas de París con Christian Martinoli | De Toluca a París

Las medallas que se entregarán este miércoles 31 de julio en París 2024

Triatlón Femenil | 12:00 AM

Triatlón Varonil | 2:45 AM

Clavados | Plataforma 10 metros femenil | 3:00 AM (Alerta de medalla para México)

Remo | 4:02 AM

Remo | 4:14 AM

Ciclismo BMX Femenil | 5:10 AM

Ciclismo BMX Varonil | 6:44 AM

Tiro deportivo femenil | 7:30 AM

Judo | 8:00 AM

Paragüismo | 9:25 AM

Gimansia Artísitaca | All Around Varonil | 9:30 AM

Esgrima | 11:00 AM



Natación | 100 metros estilo libre femenil | 12:30 PM

Natación | 200 metros mariposa masculino | 12:37 PM

Natación | 1500 metros estilo libre femenil | 1:13 PM

Natación | 200 metros dorso masculino | 2:31 PM

Natación | 100 metros estilo libre masculino | 2:39 PM

La agenda de los mexicanos este miércoles 31 de julio en París 2024

Triatlón Femenil | Lizeth Rueda | 12:00 AM

Triatlón Femenil | Rosa Tapia | 12:00 AM

Tiro 50 metros rifle | Carlos Quezada | 1:00 AM

Triatlón Varonil | Crisanto Grajales | 2:45 AM

Triatlón Varonil | Aram Peñaflor | 2:45 AM

Clavados plataforma 10 m | Alejadra Orozco | 3:00 AM

Clavados Plataforma 10 m | Gabriela Agúndez | 3:00 AM

Remo | Miguel Caraballo y Alexis López | 3:14 AM

Tiro con arco | Bruno Martínez | 4:00 AM

Vela | Mariana Aguilar | 4:13 AM

Boxeo | Vanessa Ortíz | 4:36 AM

Boxeo | Marco Verde | 1:20 PM