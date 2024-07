La agenda del Día 3 de actividades en París 2024

Llegó el día. Este viernes 26 de julio se darán por inagurados de los Juegos Olímpicos. El mundo se paralizará para presenciar la Gran Inaguración que realizará en la capital francesa, donde los atletas que asistirán a la justa desfilarán ante miles de personas para hacer oficial el banderazo de salida, de esta Justa Veraniega.

Para esta edición, la ceremonia no se realizará en un estadio, como se ha acostrumbra en los últimos años, ahora a lo largo del corazón de París, en el Río Sena, los participantes desfilarán en un total de 94 embarcaciones con los 10 mil 500 deportistas, en un recorrido de seis kilométros.

Esta es la agenda del Día 3 en París 2024

Además de la Gran Inaguración, como en los días pasados, habrá un poco de actividad durante el día, entre la 1 de la mañana y las 3:45 AM (tiempo del centro de México), con practivas de entrenamiento previo del Tiro deportivo.

Tiro

10m rifle de aire equipos mixtos, entrenamiento previo | 1:00 AM

10m pistola de aire masculino, entrenamiento pre-evento | 2:00 AM

10m pisto de aire femenil, entrenamiento pre-evento | 3:45 AM

Cerenomina de Inaguración | 12:00 PM

*Los horarios son con tiempo del Centro de México

¿Cuándo caería la primera medalla en París 2024?

De acuerdo con el calendario de París 2024, la primera medalla en esta justa sería entregada en la prueba de clavados sincronizados en el trampolín de tres metros, prueba que en esta ocasión la delegación mexicana no tiene representates, en los clavados, donde si hay atletas aztecas son:

Plataforma de 10 metros

Gabriela Belem Agúndez García (individual y sincronizado)

Alejandro Orozco Loza (individual y sincronizado)

Randal Willars Valdez (individual y sincronizado)

Kevin Berlín Reyes (individual y sincronizado)

Trampolín de 3 metros

Osmar Olvera Ibarra (individual y sincronizado)

Juan Manuel Celaya Hernández (sincronizado)

Aranza Vázquez Montano (individual)

Alejandra Estudillo Torres (individual)

Kevin Alexander Muñoz Heredia (individual)