La agenda de la actividad de HOY domingo 4 de agosto en París 2024

París 2024 está listo para escribir nuevas historias. Este domingo 4 de agosto sigue la actividad, y a una semana de que termine la actividad de estos Juegos del Verano, serán nuevos récords los que se buscan romper este día, y escribir nuevas leyendas en los libros de historia de la Justa.

Hoy, será espectacular, pues las miradas estarán en el tenis, cuando Carlos Alcaraz y Novak Djovokovic se vean las caras por la presea de oro; la final de los 100 metros planos varonil paralizará el mundo en menos de 10 segundos; y Matías Grande espera dar la sorpresa para México en el tiro con arco.

Las medallas que se entregarán este domingo 4 de agosto en París 2024

En total serán 31 medallas las que París 2024 entregue este domingo 4 de agosto.





Golf varonil | 1:00 AM

Hípita | Doma Individual | 2:00 AM

Tenis | Dobles Femenil | Individual Masculino | Dobles Varonil | A partir de las 4:00 AM

Boxeo | 54 kg femenil | 4:04 AM

Boxeo | 51 kg masculino | 4:20 AM

Boxeo | 63.5 kg masculino | 4:36 AM

Boxeo | 80 kg masculino | 4:52 AM

Boxeo | 92 kg masculino | 5:08 AM

Tenis de mesa | individual masculino | 5:30 AM

Ciclismo de Ruta | Femenil | 6:00 AM

Tenis de mesa | Individual masculino | 6:30 AM

Tiro con Arco | Individual Masculino | 6:33 AM

Tiro con arco | Individual masculino | 6:46 AM

Bádminton | Dobles masculino | 7:00 AM

Gimansia | Anillas masculino | 7:00 AM

Tiro | Skeet femenil | 7:30 AM

Gimnasia | Barras asimétricas femenil | 7:40 AM

Gimansia | Salto de caballo masculino | 8:24 AM

Boxeo | 54 kg femenil | 8:34 AM

Boxeo | 51 kg masculino | 8:50 AM

Boxeo | 63,5 kg masculino | 9:06 AM

Boxeo | 80 kg masculino | 9:22 AM

Boxeo | 92 kg masculino | 9:38 AM

Natación | 50m estilo libre femenil | 10:30 AM

Natación | 1500 m estilo libre masculino | 10:37 AM

Esgrima | 11:10 AM

Natación | Relevo 4x100m estilo libre masculino | 11:10 AM

Atletismo | Salto de altura femenil | 11:55 AM

Atletismo | Lanzamiento de martillo masculino | 12:30 PM

Atletismo | 100 metros masculino | 1:50 PM

La agenda de los mexicanos este domingo 4 de agosto en París 2024

Por su parte, la delegación azteca tendrá actividad con estos atletas, este domingo 4 de agosto en París 2024.

Carlos Ortiz y Abraham Ancer | Golf | 1:00 AM

Gabriela Rodríguez | Tiro deportivo Skeet | 1:30 AM

Matías Grande | Tiro con arco individual | 2:35 AM

Cecilia Tamayo | Atletismo 200 metros planos | 2:55 AM

Marcela Prieto | Ciclismo de Ruta | 6:00 AM

Elena Oeting | Vela | 6:35 AM

Sofía Reinoso | Canotaje Slalom | 8:45 AM