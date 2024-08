La agenda de la actividad de HOY lunes 5 de agosto en París 2024

Ya se fue más de la mitad de la actividad en la Capital de Francia. París 2024 inicia su camino a la ceremonia de clausura, pero aún faltan muchas historias por contar, muchas medallas por entregar y anécdotas por contar. Como el triatlón mixto, que dará inicio a las competencias este lunes 5 de agosto.

Entre lo más atractivo de este día se encuentra la participación de Simone Biles, quien buscará su cuarto y quinto oro parisino, en una prueba que no ha podido ganar, la barra de equilibrio, pues en Río 2016 se llevó el bronce, y en Tokyo 2020, prueba en la que si participó, también se llevó el tercer lugar; además de la prueba de piso.

Las medallas que se entregarán este lunes 5 de agosto en París 2024

Triatlón | Relevo Mixto | 12:00 AM

Tiro | 25m pistola rápida masculino | 1:30 AM

Bádminton | 2:55 AM



Gimansia Artística | Barras paralelas masculino | 3:45 AM

Gimnasia Artística | Barra de equilibrio femenil | 4:38 AM

Gimansia Artística | Barra fija masculino | 5:33 AM

Gimansia Artística | Suelo | 6:23 AM

Bádminton | 6:30 AM

Tiro | Tiro al plato equipos mixtos | 7:00 AM

Piragüismo eslalon | Kayak croos femenil| 8:43 AM

Paragüismo eslalon | Kayak croos masculino | 8:48 AM

Atletismo | Salto con pértiga masulino | 11:00 AM

Ciclismo en pista | Velocidad por equipos femenil | 11:46 AM

Atletismo | Lanzamiento de disco femenil | 12:30 PM

Baloncesto 3x3 Femenil | 1:00 PM

Atletismo | 5000 m femenil | 1:15 PM

Surf | 1:24 AM

Baloncesto 3x3 masculino | 1:30 PM

Atletismo | 800 m femenil | 1:47 PM

Baloncesto 3x3 femenil | 2:00 PM

Surf | 2:05 PM

Baloncesto 3x3 masculino | 2:30 PM

Surf | 2:46 PM

Surf | 3:27 PM

La actividad de los mexicanos en París 2024 este lunes 5 de agosto

Trialtón mixto | Aram Peñaflor, Rosa María Tapia, Crisanto Grajales, Lizeth Rueda | 12:00 AM

Clavados | Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez | 2:00 AM

Atletismo | Paola Morán | 3:55 AM

Vela | Elena Oetling | 4:15 AM

Atletismo | Cecilia Tamayo | 4:50 AM

Ecuestre | Andrés Azcarraga, Federido Fernández y Eugenio Garza | 6:00 AM

Ciclismo de pista | Daniela Gaxiola Yuli Vergudo y Jessica Salazar | 9:00 AM

Natación artística | Equipo mexicano | 11:30 AM