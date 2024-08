La agenda de la actividad de HOY viernes 2 de julio en París 2024

Estamos practicamente a la mitad de los Juegos del Verano. Estados Unidos recupera camino en el medallero, mientras que los locales siguen buscando tener una participación histórica en su país; junto a eso en nuestro país hay alertas de preseas en los clavados, el tiro con arco y el ecuestre.

En total este viernes 2 de agosto, París 2024 entregará 27 medallas a lo largo de la madrugada y la mañana de este día, con la natación entregando las últimas que dará esta prueba, y el tiro con arco con los equipos mixtos, donde Alejandra Valencia y Matías Grande.

Las medallas que entregará hoy viernes 2 de agosto París 2024

Tiro | 50m rifle 3 posiciones | 1:30 AM



Remo | 2:42 AM

Remo | 2:54 AM

Clavados | Trampolín 3m sincronizados | 3:00 AM (Alerta de Medalla para México)

Remo | 3:06 AM

Remo | 3:18 AM

Tenis | 4:00 AM

Vela | 4:13 AM

Vela | 5:13 AM

Tenis | 5:30 AM

Gimanasia Trampolín | 5:50 AM

Hípica | 6:00 AM (Alerta de Medalla para México)

Vela | 6:03 AM

Vela | 6:23 AM

Badmintón | 7:00 AM

Judo | 8:00 AM

Tiro Con Arco | 8:24 AM (Alerta de Medalla para México)

Tenis | 11:00 AM

Esgrima | 11:30 AM

Gimansia Trampolín | 11:50 AM

Natación | 50m estilo libre masculino | 12:30 PM

Natación | 200 m dorso femenil | 12:36 PM

Natación | 200 m estilo libre masculino | 12:43 PM

Atletismo | 10 mil m masculino | 1:20 PM

Ciclismo BMX masculino | 1:35 PM

Ciclismo BMX femenil | 1:50 PM

Los mexicanos que participan HOY 2 de agosto en París 2024

Carlos Ortiz y Abraham Ancer | Golf Ronda 2 | 1:00 AM

Alejandra Zavala | Tiro Deportivo 25 m | 1:00 AM

Alejandra Valencia y Matías Grande | 2:46 AM (seguirán en competencia en caso de avanzar)

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya | trampolín 3m sincronizado | 3:00 AM

Alexis López y Miguel Carballo | Final B | 3:06 AM

Diego del Real | Lanzamiento de Martillo | 3:35 AM

Cecilia Tamayo | 100 m Femenil | 3:50 AM

Elena Oetling | Vela | 4:05 AM

Carlos Hank, Eugenio Garza y Federico Fernández | Ecuestre | 6:00 AM

Sofía Reinoso | Canotaje Slalom | 8:40 AM

Alma Delia Cortés y Laura Galván | 5000 m Femenil | 10:10 AM

Uziel Muñoz | Lanzamiento de Bala | 12:10 PM