La agenda de la actividad de HOY jueves 8 de agosto en París 2024

Solo quedan 4 días en París 2024. La Justa ha estado llena de emociones y momentos para recordar toda la vida, desafortunadamente habrá que esperar otros cuatro años para volver a vivir momentos épicos, una vez que Francia de por concluído el evento en la Ceremonia de Clausura, el próximo domingo a las 12:00 PM (tiempo del centro de México).

La actividad arrancó con el nado en Aguas Abiertas, donde la mexicana Martha Sandoval buscará hacer historia para México. Este jueves 7 de agosto serán 30 medallas las que se entreguen, desde las 3:40 AM en la vela, hasta las 2:51 PM con el boxeo, en la final de los 54 kg femenil.

Las medallas que se entregarán este jueves 8 de agosto en París 2024

Vela | Dinghy mixto | 3:43 AM

Vela | Multicasco mixto | 4:18 AM

Escalada deportiva | 4:54 AM

Vela | Kite masculino | 5:03 AM

Piragüismo esprint | 5:20 AM

Vela | Kite femenil | 5:33 AM

Piragüismo esprint | 5:40 AM

Piragüismo esprint | 5:50 AM

Hockey sobre césped | Bronce | India vs España | 6:00 AM

Halterofilia | Femenil 59 kg | 7:00 AM

Saltos | Trampolín 3 metros masculino | 7:00 AM

Futbol | Bronce | Egipto vs Marruecos | 9:00 AM

Lucha | 10:15 AM

Hockey sobre césped | Oro | Alemania vs Países Bajos | 11:00 AM

Ciclismo en pista | 11:27 AM

Halterofilia | masculino 73 kg | 11:30 AM

Atletismo | salto de longitud | 12:00 PM

Taekwondo | -68kg masculino | 12:19 PM

Atletismo | Lanzamiento de jabalina masculino | 12:25 PM

Atletismo | 200 m masculino | 12:30 PM

Taekwondo | -57kg femenil | 12:34 PM

Taekwondo | -68kg masculino | 1:19 PM

Atletismo | 400 m vallas femenil | 1:25 PM

Boxeo | 57kg masculino | 1:30 PM

Taekwondo | -57kg femenil | 1:37 PM

Atletismo | 110m vallas masculino | 1:45 PM

Boxeo | 75kg femenil | 2:02 PM

Boxeo | 51kg masculino | 2:34 PM

Boxeo | 54kg femenil | 2:51 PM

La agenda de los mexicanos este 8 de agosto en París 2024

Gaby López y María Fassi | Golf | 1:00 AM

Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo | trampolín 3 metros | 2:00 AM

Emiliano Hernández y Duilio Carrillo | Penatlón Moderno | 3:00 AM

Román Bravo | Lucha | 3:00 AM

Tonatiu López | 800 metros varonil | 4:00 AM

Mariana Arceo y Mayán Oliver | Pentatlón Moderno | 6:30 AM

Janeth Gómez | Halterofilia | 7:00 AM (Alerta de Medalla para México)

Osmar Olvera | trampolín 3 metros | 7:00 AM (Alerta de Medalla para México)

Ricardo Peña | Ciclismo | 9:00 AM

Daniela Gaxiola | Ciclismo | 9:18 AM