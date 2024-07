La agenda de la actividad de HOY lunes 29 de julio en París 2024

París 2024 sigue y seguirá siendo espectacular. Este domingo 29 de julio la activdad sigue en la capital de Francia, donde se entregarán 21 nuevas medallas en la Justa de Verano, de las cuales México podría pelear dos: en los clavados, en la platarforma 10 metros con Randall Willars y Kevin Berlín; adempas de Adair Zabdiel Gutiérrez en el ciclismo MTB.

Por si fuera, el tenis se robará las miradas con el duelo entre Rafael Nadal y Novak Djokovic, el que podría ser el enfrentamiento entre estos dos grandes del deporte grande, duelo al que incluso el español llegó con dudas de participar, pero desde la primera ronda, pues las molestias físicas no lo han dejado.

Las medallas que se entregarán este lunes 29 de julio en París 2024

Tiro | 10 metros rifle de aire femenil | 1:30 AM

Hípica por equipos | 3:00 AM

Clavados | Plataforma 10 metros masculino | 3:00 AM

Tiro | 10 metros rifle de aire masculino | 4:00 AM

Ciclismo de Montaña masculino | 6:10 AM

Hípica individual | 7:00 AM

Jugo | 8:00 AM

Tiro con Arco | 8:48 AM

Skateboarding | street masculino | 9:00 AM

Eslalon | 9:20 AM

Gimnasia artística por equipos masculino | 9:30 AM

Natación | 400 m estilo libre individual femenil | 12:30 PM



Natación | 200 m estilo libre masculino | 12:40 PM

Esgrima | Indiviual femenil | 12:50 PM

Esgrima | Florete indiviual masculino | 1:15 PM

Natación | 100 m dorso masculino | 1:19 PM

Natación | 100 m dorso femenil | 1:25 PM

Agenda de los mexicanos el 29 de julio en París 2024

Por su parte, en ocho disciplinas habrá acción de mexicanos:

Matías Grande, Javier Rojas y Bruno Martínez | Tiro con arco por equipos varonil | 1:30 AM

Alexis López y Miguel Carballo | Remo | 2:40 AM

Randal Willars y Kevin Berlín | Clavados Plataforma 10 m sincronizados | 3:00 AM

Calia del Rocio Pulido | Natación Dorso 100 m femenil | 3:13 AM

Mariana Aguilar | Vela | 4:03 AM

Miguel Ángel Martínez | Boxeo 63.5 kg | 4:04 AM

Adair Zabdiel Gutiérrez | Ciclismo MTB | 6:10 AM

Alan Cleland | Surf | 11:00 AM