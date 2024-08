La agenda de la actividad de HOY martes 6 de agosto en París 2024

Empieza un nuevo día en París 2024. La capital francesa ha regalado grandes momentos, pero aún faltan muchos más, en los últimos de esta espectacular justa veraniega, que al momento tiene empatado el medallero con 21 oros para Estados Unidos y 21 para China, la diferencia la hace las preseas de plata que suman las barras y las estrellas con 30, por 18 de los asiáticos.

En total este martes 6 de agosto se entregarán 16 metales nuevos, en los que predominan las pruebas de boxeo y el atletismo; mientras que México buscará un par más a su cuenta, dentro de los clavados, en la plataforma de 10 metros con Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, además de en el ecuestre con Andrés Azcarraga.

Las medallas que se entregarán este martes 6 de agosto en París 2024

Hipica | salto individual | 2:00 AM (Alerta de Medalla para México)

Vela | Dinghy femenino | 6:43 AM

Clavados | Plataforma 10 metros | 7:00 AM (Alerta de Medalla para México)



Vela | Dinghy masculino | 7:43 AM

Skateboarding | 9:30 AM

Lucha | 10:15 AM

Ciclismo en pista | 11:55 AM

Lanzamiento de martillo femenil | 11:57 AM

Salto de longitud masculino | 12:15 PM

1500 metros masculino | 12:50 PM

3000 metros obstáculos masculino | 1:14 PM

Boxeo | 71kg masculino | 1:30 PM

200 metros femenil | 1:40 PM

Boxeo | 50kg femenil | 2:02 PM

Boxeo | 66kg femenil | 2:34 PM

Boxeo | 60 kg femenil | 3:06 PM

La agenda de los mexicanos en París 2024 este 6 de agosto

Ecuestre | Andrés Azcarraga | 2:00 AM (alerta de medalla)

Clavados | Trampolín 3 metros | Osmar Olvera y Kevin Muñoz | 2:00 AM

Canotaje de velocidad | Karina Alanís y Beatriz Briones | 4:10 AM

Clavados | Plataforma 10 m | Alejandra Orozco y Gabriel Agúndez | 7:00 AM (alerta de medalla)

Natación Artística | 11:30 AM

Box | Marco Verde | 1:46 PM