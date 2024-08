La agenda de la actividad de HOY sábado 10 de julio en París 2024

Poco menos de 48 horas restan en París 2024. La capital francesa se ha vestido de gala para recibir y ofrecer unos juegos extraordinarios, que quedarán en la memoria de muchos, y en los libros de historia para todos; Francia se despide con los brazos abiertos al mundo.

La actividad de este penúltimo día arrancó con el maratón, la primera medalla que se entregará este 10 de agosto, de un total de 45 medallas serán repartidas. Donde México puede buscar varias, entre ellas, en el Taekwondo con Carlos Sansores; en los clavados con Kevin Berlín y Randal Willars; además de Emiliano Hernández en el pentatlón moderno.

Las medallas que se entregarán este sábado 10 de agosto en París 2024

Maratón | 1:00 AM

Golf Femenil | 1:00 AM

Balonmano bronce femenil | 2:00 AM

Tenis de mesa equipos femenil | 2:00 AM

Waterpolo bronce femenil | 2:35 AM

Basquetbol bronce masculino | 3:00 AM

Halterofilia | 102kg masculino | 3:30 AM

Escalada deportiva | 4:35 AM

Piragüismo esprint | 4:40 AM

Voleibol masculino | 5:00 AM

Piragüismo esprint | 5:40 AM

Gimansia rítmica | 6:00 AM

Balonmano oro femenil | 7:00 AM

Clavados plataforma 10 m varonil | 7:00 AM

Tenis de mesa oro equipo femenil | 7:00 AM

Waterpolo oro femenil | 7:35 AM

Halterofilia 81 kg femenil | 8:00 AM

Futbol oro femenil | Estados Unidos vs Brasil | 9:00 AM

Voleibol bronce femenil | 9:15 AM

Pentatlón moderno masculino | 9:30 AM

Ciclismo en pista | 9:59 AM

Lucha | 10:15 AM

Salto de altura masculino | 11:00 AM

800 metros masculino | 11:15 AM

Lanzamiento de jabalina femenil | 11:30 AM

Natación Artística | 11:30 AM

100 metros vallas femenil | 11:35 Am

5000 metros masculino | 11:50 AM

1500 metros femenil | 12:15 PM

Taekwondo +80kg bronce | 12:19 PM

Halterofilia +102kg bronce | 12:30 PM

Taekwondo +67kg bronce | 12:34 PM

Releve 4x400 metros masculino | 1:00 PM

Voleibol de plata masculino bronce | 1:00 PM

Relevo 4x400 metros femenil | 1:14 PM

Taekwondo oro +80kg masculino | 1:19 PM

Basquetbol oro masculino | Estados Unidos vs Francia | 1:30 PM

Box 57kg | 1:30 PM

Taekwondo oro +67kg femenil | 1:37 PM

Boxeo | 57kg masculino | 1:47 PM

Voleibol de plata oro masculino | 2:30 PM

Boxeo 75kg femenil 2:34 PM

Boxeo +92kg masculino | 2:51 PM

