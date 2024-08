La agenda de la actividad de HOY viernes 9 de agosto en París 2024

París 2024 está por llegar a su fin. Solo restan 3 días de competencia en la capital de Francia, donde se siguen contando incréibles historias, haciendo nuevas leyendas, y creando nuevos ídolos, como el clavadista mexicano Osmar Olvera, quien conquistó su segunda presea en esta justa, ahora un bronce en el trampolín de 3 metros de forma individual.

Este jueves 8 de agosto, México podrá pelear por otros dos metales en la Natación de Aguas Abiertas con Paulo Strehlke, y en la final del trampolín de 3 metros femenil individual, con Alejandra Estudillo, claro la de Marco Verde en la final de Box. En total serán 39 medallas las que se entreguen este día, destacando la de futbol varonil, entre España y Francia.

Las medallas que se entregarán HOY 9 de agosto en París 2024

Tenis de mesa | Equipos masculino | Medalla de Bronce | 2:00 AM

Vela | Kite Masculino | 4:13 AM

Escalada deportiva | Búlder y dificultad | 4:35 AM

Piragüismo esprint | 5000m femenil | 4:40 AM

Piragüismo esprint | 500m femenil | 5:00 AM

Piragüismo esprint | 500 m masculino | 5:20 AM

Piragüismo esprint | 1000 m masculino | 5:40 AM

Hockey sobre césped | medalla bronce | 6:00 AM

Gimansia rítmica | All Around Individual | 6:30 AM

Futbil | bronce femenil | 7:00 AM

Halterofilia | masculino 89kg | 7:00 AM

Clavados | trampolín 3 metros femenil | 7:00 AM

Tenis de mesa | equipos masculino | 7:00 AM

Voleibol | masculino bronce | 8:00 AM

Futbol | Medalla de oro | 10:00 AM

Ciclismo en pista | masculino | 10:00 AM

Cilclismo en pista | Madison femenil | 10:09 AM

Lucha | 10:15 AM

Relevo 4x100 m femenil | 11:30 AM

Halterofilia | femenil 71kg | 11:30 AM

Atletismo | Lanzamiento de peso femenil | 11:37 AM

Atletismo | Relevo 4x100 masculino | 11:47 AM

Atletismo | 400 m femenil | 12:00 PM

Hockey sobre césped | 12:00 PM

Atletismo | triple salto masculino | 12:13 PM

Taekwondo | 67kg femenil | 12:19 PM

Atletismo | Heptatlón 800 m femenil | 12:25 PM

Taekwondo | 80kg masculinno | 12:34 PM

Atletismo | 10 mil m femenil | 12:57 PM

Voleibol de playa | 1:00 PM

Breaking | 1:19 PM

Taekwondo | -67kg femenil | 1:19 PM

Boxeo | 71kg masculino | 1:30 PM

Taekwondo | -80kg | 1:37 PM

Atletismo | 400 m vallas masculino | 1:45 PM

Boxeo | 50kg femenil | 1:47 PM

Voleibol de playa | oro femenil | 2:30 PM

Boxeo | 92kg masculino | 2:34 PM

Boxeo | 66kg femenil | 2:51 PM

