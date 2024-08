La agenda de la actividad de HOY sábado 3 de agosto en París 2024

Nuevo día en París 2024, luego de muchas emociones y el inicio del atletismo en los Juegos del Verano, la actividad sigue este sábado 8 de agosto, donde Simone Biles estará en su mejor prueba, el salto. Con ella, este mismo día, Alejandra Valencia buscará su tercera presea en la historia de la Justa, en el tiro con arco.

Serán más de 30 medallas las que se entreguen este día, entre la gimnasia antes mencionada, el tiro con arco; también habrá en la natación, el atletismo, el tenis y el surf, siendo las pruebas más atracitas que tendrán campeones olímpicos en este verano, que ya va a la mitad de la actividad.

Las medallas que dará París 2024 este 3 de agosto

Tiro deportivo | 1:30 AM

Remo | 1:30 AM

Remo | 1:42 AM



Hípica | 2:00 AM

Remo | 2:50 AM

Ciclismo en ruta | 3:00 AM

Remo | 3:10 AM

Tenis | 4:00 AM

Vela | 4:13 AM

Vela | 4:33 AM

Tenis de mesa | 5:30 AM

Tenis de mesa | 5:30 AM

Tiro con arco (bronce) | 6:33 AM

Tiro con arco (oro) | 6:46 AM

Bádminton | 7:00 AM

Gimnasia artística suelo masculino | 7:30 AM

Tiro | 7:30 AM

Jugo | 8:00 AM

Gimansia Artística salto de potro femenil | 8:20 AM (Simone Biles)

Gimansia Artística caballo con arcos masculino | 9:16 AM

Boxeo | 9:38 AM

Esgrima | 11:00 AM

Atletismo lanzamiento de peso | 11:35 AM

Atletismo triple salto femenil | 12:20 PM

Natacion 100 metros mariposa | 12:30 PM

Atletismo relevo 4x400 m | 12:55 PM

Natación 200 metros estilo libre | 1:08 PM

Atletismo 100 metros femenil 1:20 PM

Natación 800 metros estilo libre femenil | 1:28 PM

Atletismo decatlón 1500 metros | 1:45 PM

Natación relevo 4x100 estilo libre mixto | 1:58 PM

Boxeo | 4:08 PM

Surf | 6:24 PM

Surf | 7:05 PM

Surf | 7:46 PM

Surf | 8:27 PM

