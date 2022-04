Agenda del sábado 30 de abril en el Mexico Open at Vidanta

Está por disputarse la tercera y penúltima ronda del Mexico Open at Vidanta 2022. A continuación te dejamos todos los detalles previos para que estés bien informado.

Álvaro Ortiz ilusionado con su actuacion en el Mexico Open at Vidanta

Agenda del día en el Mexico Open at Vidanta

Apertura puertas

8:00 hrs.

Fanzones palmera y parotas

9:00 a 19:00 hrs.

Apertura hospitalities

9:00 hrs.

Open Bar

12:00 hrs.

Cierre hospitalities

18:30 hrs.

Previa tercera ronda Mexico Open at Vidanta

Llegamos al llamado en el mundo del golf como “Moving Day” en el Mexico Open at Vidanta. Después de dos emocionantes rondas, el español Jon Rahm lidera la competencia con 12 golpes bajo par. No obstante, “Rambo” es seguido de cerca por un grupo de estadounidenses conformado por Alex Smalley, quien está ubicado en el segundo lugar y Adam Long, Andrew Novak, Cameron Champ Patrick Reed, Trey Mullinax y Brandon Hagy, seis golfistas que se encuentran empatados en el tercer peldaño.

En cuanto a la participación de los mexicanos, fueron tres los que lograron superar el corte. Se trata de Álvaro Ortiz, Carlos Ortiz y Abraham Ancer, quienes se ubican en el lugar 25, 47 y 58, respectivamente.

La actividad se reanuda este sábado 30 de abril a las 9:53 de la mañana.

También te puede interesar: Lorena Ochoa quiere que el título del Mexico Open se quede en casa

Tablero después de la segunda ronda en el Mexico Open at Vidanta

1.- Jon Rahm -12

2.- Alex Smalley -10

T3.- Adam Long -9

T3.- Andrew Novak -9

T3.- Cameron Champ -9

T3.- Patrick Reed -9

T3.- Trey Mullinax -9

T3.- Brandon Hagy -9

T25.- Álvaro Ortiz -5

T47.- Carlos Ortiz -3

T58.- Abraham Ancer -2

Tal vez te pueda interesar: Álvaro Ortiz con una participación de ensueño en Segunda Ronda del Mexico Open

Horarios de salida tercera ronda Mexico Open at Vidanta

Jon Rahm 12:05 PM

Patrick Reed 11:54 AM

Abraham Ancer 11:10 AM

Carlos Ortiz 10:26 AM

Álvaro Ortiz 10:15 AM

Alex Smalley 12:05 PM

Adam Long 11:43 AM

Andrew Novak 11:54 AM

Cameron Champ 11:54 AM

Trey Mullinax 11:43 AM

Brandon Hagy 11:43 AM

Manténganse informados de todos los detalles del Mexico Open at Vidanta a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes y no se pierdan la transmisión a partir de las 12:00 PM en a mas, canal 7.2 de televisión abierta.