Conoce la agenda de la Serie Mundial 2022: Filis vs Astros

La Serie Mundial 2022, arranca este próximo viernes entre los Filis de Filadelfia y los Astros de Houston que se medirán en el Minute Maid Park, en una contienda que de llegar hasta los 7 juegos, culminaría el 5 de noviembre.

Luego de una intensa temporada y una emocionante postemporada, los Filis y los Astros se medirán en la lucha por la corona de las Grandes Ligas, que ha definido su agenda para esta disputa:

La Agenda de la Serie Mundial

Juego 1, 28 de octubre: Filis de Filadelfia vs Astros de Houston | Minute Maid Park

Juego 2, 29 de octubre: Filis de Filadelfia vs Astros de Houston | Minute Maid Park

Juego 3, 31 de octubre: Astros de Houston vs Filis de Filadelfia | Citizens Bank Park

Juego 4, 1 de noviembre: Astros de Houston vs Filis de Filadelfia | Citizens Bank Park

*Juego 5, 2 de noviembre: Astros de Houston vs Filis de Filadelfia | Citizens Bank Park

*Juego 6, 4 de noviembre: Filis de Filadelfia vs Astros de Houston | Minute Maid Park

*Juego 7, 5 de noviembre: Filis de Filadelfia vs Astros de Houston | Minute Maid Park

EFE

¿Cómo llegan Astros y Filis a la Serie de Mundial?

Los Astros de Houston llegan como amplios favoritos, por tener marca de 7-0 este año en playoffs, por contar con un equipo sólido y por ser tal vez la novena con más constancia desde 2017, teniendo con esta, cuatro apariciones en Serie Mundial y una ganada, precisamente la del 2017 y que se empañó por el comprobado robo de señales.

Pero gracias a sus temporadas y trabajo en playoffs, han dado muestra que el nivel y la contundencia la tienen, quitándole peso por el grave error del 2017.

Con el manager Dusty Baker como una sabio de este deporte, buscaría coronar a sus 73 años su trayectoria en el dogout.

“Las victorias me impulsan. Y lo conseguiré. Uno no puede apresurarlo antes de que llegue, pues aún no está aquí. Así que uno sólo tiene que colocarse en una posición para lograrlo”, indicó el manager en la previa.

Lucen por Astros como hombre de peligro, Yuli Gurriel, quien presenta un promedio de bateo de .367, seguido de Alex Bregman con un .333, siendo dos de los jugadores que permanecen tras el título del 2017.

Justin Verlander, destinado al Salón de la Fama del Beisbol de las GL, llega a la Serie Mundial tras haber trabajado en dos partidos, ganó uno y el otro se fue sin decisión. Laboró por 10 innings, permitió 10 hits y 7 carreras y recetó 14 ponches.

Por los Filis de Filadelfia, son una sorpresa que estén en esta instancia, pues durante el curso despidieron al manager Joe Girardi y días más tarde colocaron a Rob Thomson como manager interino, después le dieron la posición de fijo más un contrato de dos años y fueron sorteando obstáculos para llegar a Serie Mundial, dejando en el camino en los comodines a San Luis, luego eliminaron a Atlanta en la Serie Divisional y en la Serie de Campeonato anularon a San Diego.

Ahora buscan su tercera corona en las Grandes Ligas luego de la que ganaron en 1980 y 2008 ante los Rays.