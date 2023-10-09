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Ahtziri Sandoval asegura boleto a Juegos Olímpicos de Paris 2024

La gimnasta tapatía Ahtziri Sandoval consiguió el tercer boleto mexicano para los Juegos Olímpicos de Paris 2024 en el Campeonato Mundial de Bélgica

Ahtziri Sandoval en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística.jpeg

Escrito por: Majo Munguía

En el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se desarrolló en Bélgica, la mexicana Ahtziri Viridiana Sandoval logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

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Sandoval lo consiguió en la última jornada por la vía de clasificación por aparatos, al ser la mejor posicionada entre las atletas elegibles en la prueba de barras asimétricas.

Ahtziri Sandoval asegura boleto en Juegos Olímpicos de 2024

Al término, la mexicana terminó en el lugar 12 del mundo con una puntuación de 13.229 puntos; además con esto, se unió a Alexa Moreno como mexicana con boleto asegurado a la magna justa.

Después de conseguir su primera clasificación a la justa veraniega, Ahtziri Sandoval compartió un video en redes sociales, donde agradeció el apoyo. “Oficialmente soy olímpica, después de tantos años de sacrificio, de perseverancia, de buenos y malos momentos que han dado sus frutos y ¿qué mejor manera que una plaza olímpica a mi nombre?”, comentó la tapatía.

“Estoy muy agradecida, muy emocionada y esto no hubiera sido posible sin el apoyo de mi familia, de mi entrenador y de mi equipo que ha estado a lo largo de mi trayectoria deportiva. Esto apenas comienza, a darlo todo y a representar a México con mucho orgullo”, cerró la jalisciense de 27 años.

En el pasado, Sandoval fue doble medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y en el Campeonato Mundial que recién terminó, fue la posición 27 del all-around.

México y sus tres boletos para los Juegos Olímpicos

Con lo conseguido en Bélgica, México ya cuenta con tres cupos para los Olímpicos del próximo año: Moreno, Sandoval y el pase por equipos, que se obtuvo tras finalizar en el lugar 14 por equipos, plaza que será ocupada por una gimnasta que se definirá mediante los procesos selectivos de la Federación Mexicana de Gimnasia.

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Alexa Moreno, una de las máximas referentes de la gimnasia mexicana fue la primera en asegurar su boleto a Paris 2024 tras terminar en el cuarto lugar con 14.166 unidades, solo por detrás de Yo Seojeong, Simone Biles y Rebeca Andrade, quien se llevó la medalla de oro.

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