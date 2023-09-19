México logró medallas en Mundial de Gimnasia y aspiran a París 2024

A menos de un año de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, Alexa Moreno ya brilla en Paris tras conseguir dos medallas en la Copa del Mundo que se disputa en la capital francesa, Oro en Salto de Caballo y Bronce en prueba de Piso.

alexa moreno

Con una puntuación de 14.075 superó a Georgia Godwin (Australia) y Coline Devillard (Francia) que completaron el podio en segundo y tercer lugar respectivamente en Salto de Caballo, mientras que en la prueba de Piso quedó por detrás de la local Melanie De Jesus Dos Santos y la brasileña Jade Barbosa.

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¿Qué viene para Alexa Moreno?

La próxima competencia para la gimnasta mexicana es en dos semanas, el sábado 30 de Septiembre arranca el Mundial de Gimnasia en Bélgica en donde podría conseguir plaza olímpica, Alexa Moreno busca ir a sus terceros Juegos Olímpicos tras participar en Río 2016 y Tokyo 2020.

El 20 de Octubre inician los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en donde la gimnasta mexicana también podría buscar el boleto olímpico en Salto de Caballo y Piso, hay que recordar que Alexa participó en todas las pruebas individuales de Río 2016 y en Tokyo sólo clasificó en Salto de Caballo.

La historia de México en Gimnasia

Luego de una gran participación de la Gimnasia artística en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, la delegación mexicana de gimnasia ha mostrado buen camino en la búsqueda de su primera medalla olímpica, Alexa Moreno estuvo muy cerca de llevarse el Bronce en Tokyo 2020, luego de quedar en cuarto lugar de Salto de Caballo.

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Hace unas semanas Alexa estuvo entrenado con la multicampeona olímpica Simone Biles y aunque aún no ha confirmado si volverá a unos Juegos Olímpicos, la mexicana tiene grandes posibilidades de conseguir la primera medalla olímpica en gimnasia para el deporte Nacional.