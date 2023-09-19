Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

México logró medallas en Mundial de Gimnasia y aspiran a París 2024

La mexicana Alexa Moreno consiguió Oro y Bronce en la Copa del Mundo de Gimnasia que se disputa en Paris. Alexa ya piensa en los Juegos Olímpicos 2024

Alexa Moreno

Escrito por: Iván Alfie

A menos de un año de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, Alexa Moreno ya brilla en Paris tras conseguir dos medallas en la Copa del Mundo que se disputa en la capital francesa, Oro en Salto de Caballo y Bronce en prueba de Piso.

alexa moreno
alexa moreno

Con una puntuación de 14.075 superó a Georgia Godwin (Australia) y Coline Devillard (Francia) que completaron el podio en segundo y tercer lugar respectivamente en Salto de Caballo, mientras que en la prueba de Piso quedó por detrás de la local Melanie De Jesus Dos Santos y la brasileña Jade Barbosa.

Te puede interesar: México consigue boleto a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 en Remo

¿Qué viene para Alexa Moreno?

La próxima competencia para la gimnasta mexicana es en dos semanas, el sábado 30 de Septiembre arranca el Mundial de Gimnasia en Bélgica en donde podría conseguir plaza olímpica, Alexa Moreno busca ir a sus terceros Juegos Olímpicos tras participar en Río 2016 y Tokyo 2020.

El 20 de Octubre inician los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en donde la gimnasta mexicana también podría buscar el boleto olímpico en Salto de Caballo y Piso, hay que recordar que Alexa participó en todas las pruebas individuales de Río 2016 y en Tokyo sólo clasificó en Salto de Caballo.

La historia de México en Gimnasia

Luego de una gran participación de la Gimnasia artística en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, la delegación mexicana de gimnasia ha mostrado buen camino en la búsqueda de su primera medalla olímpica, Alexa Moreno estuvo muy cerca de llevarse el Bronce en Tokyo 2020, luego de quedar en cuarto lugar de Salto de Caballo.

Te puede interesar: Clavadista mexicano con boleto a París 2024 continúa sin recursos

Hace unas semanas Alexa estuvo entrenado con la multicampeona olímpica Simone Biles y aunque aún no ha confirmado si volverá a unos Juegos Olímpicos, la mexicana tiene grandes posibilidades de conseguir la primera medalla olímpica en gimnasia para el deporte Nacional.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP