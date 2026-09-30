NBA 2K27, ¿el mejor juego de baloncesto en la historia? Estas son sus características principales

Hace unos días se lanzó, de forma oficial, el que es considerado uno de los videojuegos deportivos más interesantes que habrá en el año. El baloncesto se hace presente este 2026 a través del NBA 2K27, motivo por el cual luce interesante conocer todos los detalles al respecto.

Los playoffs de la NBA

Distintos expertos en la materia consideran que el NBA 2K27 puede ser el mejor juego en la historia del baloncesto hasta ahora debido a las características con las que cuenta, por lo que no está de más conocer detalles respecto al título que se lanzó el pasado 4 de septiembre.

¿Cuáles son las características principales del NBA 2K27?

A partir de este videojuego, el usuario tendrá la obligación de sincronizar la barra de tiro para lograr un disparo verde, incluso en mates solos. Esta situación ha sido aplaudida por la comunidad del NBA 2K27, la cual coincide en que lo anterior hace del juego uno mucho más realista.

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Bam x Giannis in NBA 2k27



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Del mismo modo, el apartado defensivo mejoró su eficacia de manera importante mediante el joystick derecho, esto a través de punteos que son conservadores o un tanto más agresivos de acuerdo con lo que desea el jugador, lo cual permite un mejor rendimiento en el campo.

El uso de la Inteligencia Artificial también se podrá ver mediante la CPU, la cual defenderá con mayor eficacia cada uno de los tiros. Finalmente, el NBA 2K27 también contará con el regreso de la cancha de Rooker Park de Nueva York para los amantes del Modo Carrera.

¿Qué personajes protagonizan la portada del NBA 2K27?

Para esta edición del NBA 2K27, los amantes del baloncesto profesional podrán disfrutar de Derrick Rose, quien protagoniza la portada de la Edición Ultra, así como de Caitlin Clark y Victor Wembanyama, quienes gracias a su estupendo nivel forman parte de la Edición Deluxe.