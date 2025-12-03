Operan a Aitana Bonmatí tras sufrir fractura en el peroné

La estrella del Barcelona y triple ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, tendrá que pasar por el quirófano este martes luego de que se confirmara una fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo izquierdo.

Te puede interesar: ¡Cruz Azul está lejos de ser favorito! La figura de Flamengo vale más que Érik Lira y José Paradela juntos

La noticia fue dada a conocer por el club catalán, que detalló que la intervención correrá a cargo del doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona, siempre bajo la supervisión de los Servicios Médicos de la institución azulgrana.

RESUMEN: Tigres vs Xolos | Cuartos de Final Vuelta | Apertura 2025

Mala fortuna para Aitana

La lesión se produjo este domingo durante el entrenamiento de la selección española en la Ciudad del Futbol de Las Rozas, cuando Aitana sufrió un mal apoyo en una acción completamente fortuita.

Tras el incidente, la mediocampista abandonó la concentración del equipo nacional, que este martes enfrentará a Alemania en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

España prioriza la salud de su figura

La seleccionadora de España, Sonia Bermúdez, explicó en rueda de prensa que la futbolista deseaba quedarse con el equipo, pero la decisión fue clara:

"Ella se quería quedar, pero le hemos dicho que regresara a Barcelona para realizarse nuevas pruebas con el club. Priorizamos la salud de la futbolista".

Las pruebas médicas realizadas este lunes en la capital catalana confirmaron el diagnóstico inicial y determinaron que Bonmatí debía ser operada. Tras la intervención, el Barcelona emitirá un nuevo parte médico, aunque el panorama ya apunta a una recuperación que tomará varios meses, un golpe duro para el equipo culé y para la selección española.

Barcelona sufre una ola de lesiones

La baja de Aitana no llega sola. El club también informó que la delantera Kika Nazareth estará fuera aproximadamente tres semanas debido a un esguince del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, sufrido en el amistoso entre Portugal y Países Bajos.

A estas ausencias se suman otras dos piezas clave: Patri Guijarro, quien continúa recuperándose de una fractura de estrés en el escafoides del pie derecho; y Salma Paralluelo, lesionada del ligamento colateral de la rodilla izquierda durante la pasada ventana internacional.

En un cierre de año exigente, el Barcelona Femenil y la selección española deberán reacomodar su estructura sin varias de sus jugadoras más determinantes, mientras esperan por la evolución de Aitana, su líder indiscutible en el campo.

Te puede interesar: ¡Orgullo mexicano! Edson Álvarez revolucionó Fenerbahçe con estos números de locos