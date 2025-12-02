¡Orgullo mexicano! Edson Álvarez revolucionó Fenerbahçe con estos números de locos

El impacto de Edson Álvarez en el futbol turco fue inmediato y contundente. Desde que el mediocampista mexicano aterrizó en Estambul para sumarse al Fenerbahçe, el equipo no conoce la derrota con él en el campo y pelea por alcanzar la cima en la Süper Lig.

La adaptación del exjugador del América fue prácticamente instantánea. En unos pocos meses no solo elevó el nivel colectivo del club, sino que también completó actuaciones destacadas. Sus calificaciones en Sofascore rondan entre los 6.6 y 7.2 puntos, lo que le da un promedio de 6.9.

A eso se suma un dato contundente: cuenta con un 90% de precisión en sus pases, un registro que lo coloca entre los mediocampistas más fiables del torneo. Por todo esto, Álvarez ya es considerado uno de los futbolistas más importantes del plantel turco .

Un Fenerbahçe invicto y con Álvarez como pieza clave

Edson Álvarez acumula siete partidos en la Süper Lig 2025/26 y cuatro más en la UEFA Europa League. Aunque en seis jornadas no estuvo disponible por carga física o decisión técnica, su efecto en el plantel es evidente: cuando juega, el Fenerbahçe no pierde.

La única caída del equipo turco en lo que va de temporada se produjo en la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League ante el Dinamo Zagreb de Turquía. Aquel día, el capitán de la Selección Nacional no formó parte de la convocatoria por una molestia.

En la Süper Lig, el club marcha segundo en la tabla, apenas un punto por debajo de Galatasaray, con quien igualó 1-1 en su más reciente enfrentamiento liguero. En dicho duelo, Álvarez llegó a anotar el que pudo ser su primer gol en Turquía, aunque la acción fue anulada por una mano previa en la jugada.