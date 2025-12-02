¡Cruz Azul está lejos de ser favorito! La figura de Flamengo vale más que Érik Lira y José Paradela juntos

Mientras espera por el cruce ante Tigres en la Liguilla, Cruz Azul ya tiene otro compromiso en la mira: el duelo ante Flamengo por la Intercontinental . Luego de que el equipo brasileño se consagrara campeón de la Copa Libertadores, se se confirmó que será el rival de La Máquina en el Derbi de las Américas.

El equipo de Nicolás Larcamón aguardaba por saber quién sería el vencedor de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, dado que de ahí saldría su próximo adversario. Finalmente el Mengao se impuso por la mínima, se adjudicó el título y se clasificó a la competición.

El Flamengo cuenta con un plantel repleto de figuras de primer nivel, con futbolistas que hasta hace poco brillaban en Europa y jóvenes talentos que seguramente pasen al Viejo Continente próximamente. Es en el valor de mercado de dichos jugadores donde se da la principal ventaja respecto a Cruz Azul.

Según datos de Transfermarkt, Érik Lira y José Paradela, dos de las principales figuras cementeras de la temporada, suman entre ambos una cotización de 16 millones de euros. Si bien esta cifra puede parecer considerable, contrarresta bastante con lo visto en el club de Río de Janeiro.

Samuel Lino, futbolista que hasta hace cinco meses jugaba en el Atlético Madrid, tiene un valor de mercado de aproximadamente 22 millones de euros, por lo que supera de forma considerable la suma entre Lira y Paradela. Asimismo, el goleador Pedro cuesta €20,000,000.

Instagram @osamuellino

¿Cuándo juegan Cruz Azul y Flamengo?

Una vez concretada la victoria de Flamengo en la Libertadores, la FIFA confirmó todos los detalles del enfrentamiento ante Cruz Azul en el Derbi de las Américas (parte de la Copa Intercontinental). Este se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de diciembre a las 11:00 horas del centro de México.