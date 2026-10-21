Ajax vs Atalanta; la hora para VER EN VIVO la Jornada 2 de la Conference League

Este jueves se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes que habrá en esta Jornada 2 de la UEFA Conference League, pues medirá a dos instituciones que normalmente están en lo más alto de sus Ligas pero que, desde hace un par de años, han dejado mucho qué desear.

Ajax y Feyenoord empatan a un gol

Ajax y Atalanta, dos equipos que en el pasado se pudieron haber encontrado en la Liga de Campeones, se medirán en la fecha 2 correspondiente a la UEFA Conference League, el tercer torneo más importante de Europa. Ahora bien, ¿qué es lo que tienes que saber al respecto?

¿Cómo llegan Ajax y Atalanta a este juego de Conference League?

Lo hecho en la temporada pasada hizo que ambas escuadras únicamente pudieran pelear por un cupo en la Conference League, y la realidad es que el inicio para las dos instituciones no pudo haber sido más distinto, al menos, en cuanto a resultado y funcionamiento se refiere.

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On this day back in 2021: 4-0 v BVB! 💌 #WeLoveYouAjax https://t.co/gmriPH763E — AFC Ajax (@AFCAjax) October 19, 2026

Por un lado se encuentra el Ajax, equipo que está lejos de los primeros lugares en la Eredivisie y que, además, cayó en su primer compromiso de Conference League luego de perder como visitante frente al Hadjuk, lo cual llegó a los granjeros a los últimos lugares de la clasificación.

Del otro lado de la moneda se encuentra el Atalanta de Bérgamo, equipo que se encuentra en la zona media de la tabla general en Italia pero que, sin embargo, ganó su primer partido de la Liga de Conferencia, motivo por el cual se encuentra con 3 puntos de 3 posibles.

¿Cuándo y dónde ver el Ajax vs Atalanta de la Conference League?

Ajax y Atalanta se verán las caras en el que es, sin duda, uno de los compromisos más interesantes que la Conference League tendrá en su Jornada 2. Ante ello, debes saber que el duelo se llevará a cabo este jueves 22 de octubre a las 13:00 horas a través de Disney Plus.

