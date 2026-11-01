Al Gharafa vs Al Qadisiya; la hora para VER EN VIVO a Julián Quiñones en la J4 de la Champions League Asiática

El delantero mexicano, Julián Quiñones, se dice listo para tener participación en el torneo más importante que existe en Asia. La Asian Champions League finalmente ha llegado, motivo por el cual es preciso conocer todos los detalles respecto al Al Gharafa vs Al Qadisiya.

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Será este día cuando la Jornada 4 de la Asian Champions League dé comienzo, y qué mejor que hacerlo con un equipo que está peleando por los primeros lugares en su país y que, además, tiene en Julián Quiñones a uno de los mejores jugadores que hay actualmente en Arabia Saudita.

¿Cómo llega el Al Qadisiya de Julián Quiñones a este compromiso?

El Al Qadisiya tiene como objetivo principal superar la primera ronda de la Champions League Asiática al tener una de las mejores plantillas de la temporada actual. Para ello, sabe que tiene que sumar todos los puntos en casa y raspar algunas unidades en calidad de visitante.

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Bajo este contexto, el equipo de Julián Quiñones entiende que este juego ante el Al Gharafa, sin ser un trámite, sí podría traer consigo un resultado positivo para el conjunto saudí, mismo que, dicho sea de paso, también ha tenido una gran temporada en el terreno nacional.

Y es que, en la primera división saudí, el Al Qadisiya se encuentra entre los primeros lugares de la tabla general peleando el liderato con el Al Hilal y el Al Nassr, por lo que buscarán mantener este buen nivel ahora a nivel continental en el torneo más importante que existen de ese lado del mundo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el próximo partido del Al Qadisiya?

Será este lunes 2 de noviembre cuando el Al Gharafa le haga los honores y abra las puertas de su hogar para medirse al Al Qadisiya de Julián Quiñones, en un juego que comenzará en punto de las 12:15 horas (para la República Mexicana) y que podrás ver a través de Disney Premium.