¿Al Inter Miami? Neymar aún no defino su futuro

En una noche mágica, Neymar volvió a demostrar su mejor versión. Con un hat-trick monumental en la victoria de 3-0 del Santos ante el Juventude, el astro brasileño se acercó a la marca de los 150 goles con el club y colocó a un solo punto de la permanencia en el Brasileirao. Su actuación generó que la afición rival terminará rindiéndose con una ovación.

Sin embargo, tras la hazaña en el campo, llegó el habitual misterio fuera de él. En la rueda de prensa, el jugador que porta el dorsal número 10 evitó por completo aclarar si continuará en el equipo, alimentando la mayor incógnita sobre su continuidad. El principal obstáculo es su salario de 800 mil dólares mensuales es una carga insostenible para las finanzas del club, que ahora evalúa ofrecerle un contrato basado en productividad, una propuesta impensable y desechable para un jugador de su talla.

“𝑂 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑐𝑒̂ 𝑓𝑎𝑧 𝑚𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟

𝑃𝑜̃𝑒 𝑢𝑚 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑜 𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎”



Mais um golaço de Neymar Jr! 🩵🎶 pic.twitter.com/3vhcxRIvLj — Santos FC (@SantosFC) December 4, 2025

¿Inter Miami es una posibilidad?

Este silencio aviva los rumores. El Inter de Miami y otros equipos de la MLS suenan como destinos posibles, pero un viejo sueño de los aficionados parece desvanecerse. Pese a la partida inminente de Sergio Busquets y Jordi Alba en el club de la Florida, la directiva del equipo estadounidense ha descartado fichar a Neymar por razones estrictamente deportivas, priorizando el refuerzo de su defensa y la búsqueda de un delantero centro de élite.

Mientras, un objetivo brilla con claridad para el jugador, que es asegurar un lugar en la convocatoria del Mundial 2026. El seleccionador Carlo Ancelotti ha sido claro: "Neymar está en la lista. Tiene seis meses para demostrarlo". El ex del Barcelona necesita regularidad para volver a la élite, y su decisión de los próximos días definirá no solo el futuro del Santos, sino el suyo propio en la recta final hacia la justa mundialista.

