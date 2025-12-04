FIFA confirma las LEYENDAS encargadas del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El viernes 5 de diciembre del 2025, es el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y han dado a conocer a las Leyendas que serán las encargadas de sacar a las selecciones y definir en que grupo les toca a cada una. En esta ocasión, estarán estrellas de deportes como el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol y el hockey sobre hielo.

Las LEYENDAS que estarán en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son:



Tom Brady

Wayne Gretzky

Aaron Judge

Shaquille O'Neal

Los cuatro estarán presentes en el Kennedy Center con sede en Washington para revelar los emparejamientos de la Fase de Grupos del certamen con sede en México, Estados Unidos y Canadá. De igual forma, Eli Manning está confirmado como invitado especial para recibir a los asistentes al evento en la alfombra roja en un evento que va a ser conducido por Rio Ferdinand.

¿Quienes son las estrellas que estarán en el sorteo del MUNDIAL 2026?

Tom Brady, siete veces campeón de la Super Bowl de la NFL; Wayne Gretzky, miembro del Salón de la Fama de la NHL y cuatro veces campeón de la Stanley Cup; Aaron Judge, jugador de béisbol de los New York Yankees, que ha sido elegido en siete ocasiones para el equipo ideal de la MLB; Shaquille O'Neal, miembro del Salón de la Fama y cuatro veces campeón de la NBA, ejercerán de asistentes del sorteo. Ellos serán además el nexo de unión entre el fútbol y los deportes más populares de Norteamérica.

Para conocer en que grupo quedará cada una de las selecciones participantes y aquí te decimos a detalle el horario y como podrás ver la transmisión totalmente EN VIVO y GRATIS.

El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 va a ser transmitido EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 10:45 horas, tiempo de la CDMX.