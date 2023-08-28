Al-Ittihad mantiene el paso perfecto en la Liga de Arabia Saudita. Durante la Jornada 4, el equipo en el que milita Karim Benzema ha derrotado a Al-Wahada en calidad de visitante y sigue sin recibir gol en contra.

Luego de un primer tiempo sin anotaciones, los goles llegaron por obra de de Romarinho al minuto 63, Pedro Neves al 67’ e Igor Coronado al 73’.

Tras la victoria, el Al-Ittihad se mantiene en el primer puesto del certamen con 12 unidades. El siguiente partido del equipo de Karim Benzema en la Liga de Arabia Saudita es en la Fecha 5 cuando reciban a Al-Hilal, cuadro al que pertenece Neymar y partido en el que el exjugador del PSG puede ver su debut en Medio Oriente.

Previa Al Ittihad vs Al-Wahda

La Fecha 4 de la Liga de Arabia Saudita se ha puesto en marcha. Para la Jornada 4, el Al Ittihad, equipo en el que milita Karim Benzema, visita al Al-Wahda en la cancha del Estadio Rey Abdul Aziz en punto de las 12:00 horas, tiempo de la CDMX.

El conjunto local, llega al compromiso luego de haber vencido a Al Ta'ee por marcador de 3-0 y posicionado en el sexto lugar de la competencia con seis puntos.

Por su parte, el cuadro de la ciudad de Yeda encara el encuentro tras derrotar por 4-0 al Al-Riyadh, partido en el que Karim Benzema hizo su primer gol en la Liga de Arabia Saudita.

Con nueve unidades, el Al Ittihad lidera la tabla de la Liga Saudí llevando un paso perfecto. Cabe mencionar, que la escuadra dirigida por Nuno Espírito Santo no ha recibido gol en contra durante la Temporada 2023/24 y cuenta con 9 anotaciones a favor.

Alineaciones Al Ittihad vs Al-Wahda

Al Ittihad: M. Grohe, Shanqeeti, Sharahili, O. Hawsawi, Bamessoud, Fabinho, N. Kante, I. Coronado, Romarinho, Hamdallah y Benzema.

Al-Wahda: Abdulquddus Atiah, Saeed Al Mowalad, J. El Yamiq, Waleed Bakshween, I. Hawsawi, A. Noor, Alaa Al Hejji, F. Fajr, H. Al.Ghamdi, Anselmo y Abdulkareem Al-Qahtani.