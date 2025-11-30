La cantera Guerrera brilla, Santos disputará tres finales simultáneas

Mientras el primer equipo de Santos sigue en reconstrucción en busca de recuperar su mejor versión, las categorías inferiores demuestran un trabajo extraordinario. La cantera de Guerrera cerrará el año de la mejor forma posible, tres de sus equipos de cantera avanzaron a las finales en sus respectivas categorías, confirmando el excelente trabajo desarrollado por la organización.

En la Sub 21, el cuadro lagunero selló su pase tras empatar 1-1 con Cruz Azul en el partido de vuelta, clasificando gracias a su mejor posición en la tabla general luego de un global de 2-2. Su rival en la búsqueda del campeonato será Pumas, con el partido de vuelta como local en el Estadio TSM.

La Sub 19 ofreció una exhibición contundente al vencer 3-0 a los universitarios, remontando el marcador global hasta 4-2. Axel Gaytán, José Manuel Sifuentes y Alex Tapia fueron los goleadores en una demostración de poder ofensivo que los llevará a medirse contra Rayados en la serie definitiva.

El éxito triple lo completa la Sub 13, que se impuso 2-0 a Rayados en la semifinal de la Copa Rayados en Houston. Los goles del conjunto verdiblanco fueron obra de Santiago Meza en el minuto 57 y Axel Hidrogo al 78 de tiempo corrido. Este resultado que coloca al equipo de Francisco Armenta en la final del torneo internacional, donde enfrentarán al Houston Dynamo.

Santos busca repetir la hazaña lograda en torneos anteriores, cuando conquistó los títulos de Sub 20 y Sub 17 simultáneamente. La cantera guerrera no solo responde, sino que promete un futuro brillante para la institución.

